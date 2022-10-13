https://news.day.az/officialchronicle/1502956.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принимает участие в пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане - ФОТО
13 октября в Астане проходит пленарное заседание 6-го Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Главы государств и правительств сделали совместное фото.
Президент Ильхам Алиев выступил на пленарном заседании.
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