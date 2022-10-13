Президент Ильхам Алиев принимает участие в пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане

13 октября в Астане проходит пленарное заседание 6-го Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Главы государств и правительств сделали совместное фото.

Президент Ильхам Алиев выступил на пленарном заседании.

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