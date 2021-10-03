https://news.day.az/officialchronicle/1387054.html Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в селе Талыш и поселке Суговушан Тертерского района
Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в селе Талыш и поселке Суговушан Тертерского района
3 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Тертерский и Бардинский районы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства поднял флаг Азербайджана в селе Талыш и поселке Суговушан Тертерского района.
В селе Талыш Президент Ильхам Алиев посетил разрушенные армянами албано-удинскую и православную церкви.
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