Спутник, Марс и «Тигранакерт»

Автор: Лейла Таривердиева

Пожалуй, самой забавной новостью вторника была новость о проблемах с армянскими спутниками. Выяснилось, что Армения запустила свои два спутника как попало, без правильного расчета орбиты, и теперь они мешают аппаратам других стран. В связи с чем эти страны требуют убрать армянских самозванцев.

Непрофессионально запустить аппараты в космос могли только наши самоуверенные и самовлюбленные соседи, которые привыкли поступать так, как левая нога захочет. Страна, претендующая на звание Силиконовой долины Евразии, отнеслась к такому серьезному делу, как и ко всем прочим вопросам - с высоты своей мнимой исключительности. Только в Армении могли назначить замминистра высокотехнологичной промышленности бывшего таксиста. Только в Армении могут оправдывать проблему тем, что первый из спутников, запущенный в 2022 году, это частный проект и Ереван тут не при чем. Ереван только выдал лицензию, а что там летает вокруг Земли и по какой орбите, его не касается. Второй спутник был уже армянского производства и запускали его в декабре прошлого года из Калифорнии. Но и в этот раз промахнулись.

Стыдно, товарищи, стыдно должно быть. И это в год, когда Армения объявлена Марсом. И это при том, что в предисловии к закону РА "О космической деятельности" указано, что исследование и освоение космического пространства, в том числе, Луны и других небесных тел, является важнейшим приоритетом государственных интересов Армении. Как же Армения собирается обеспечивать на Луне и других космических телах свои интересы, если не способна запустить нормально один шпионский спутник?

В марте этого года армянские спутники, наконец, были внесены в реестр объектов Организацией Объединенных Наций, и на тебе...

Ну да ладно, теперь давайте вернемся на землю. Тут у наших соседей тоже происходит много интересного.

Несколько дней назад все армянские паблики радостно делились новостью о том, что при содействии Гамлета Петросяна и Марины Дедеян известный французский журнал Le spectacle du monde опубликовал статью "Тигранакерт. Армянская память под угрозой". В статье, согласно армянским медиа и соцсетям, рассказывалось о фейковом "Тигранакерте", который был якобы обнаружен во время незаконных раскопок, проводившихся вышеуказанным Гамлетом возле Агдама в период армянской оккупации. Петросян пишет, что "этот древний город... является жемчужиной армянской и европейской культуры, который сегодня оккупирован Баку и находится под угрозой исчезновения"...

Когда руки, наконец, дошли до того, чтобы разгрести очередной продукт нездоровой жизнедеятельности армянской пропаганды, мы обнаружили, что эта статья существует лишь в виде скрин-шотов, собранных в PDF-файле. Никакого упоминания о ней нет на сайте французского журнала, как и о "Тигранакерте" и Петросяне вообще. Статья не пробивается в Гугле ни в каком варианте.

Самое интересное в этой истории это то, что с самого начала ссылки на всех ресурсах выводили не на оригинал статьи во французском издании, а на этот самый сборник скрин-шотов, выставленный на некоей независимой платформе, занимающейся мониторингом "армянского наследия" Карабаха. И что совсем уж интересно - даже сама эта сомнительная платформа, ставшая первоисточником распространения опуса, предлагая читателям ознакомиться со статьей в Le spectacle du monde, тоже отправляет их туда же - к PDF-файлу. И возникает вопрос - а где же оригинал статьи и существовала ли она на самом деле и как долго, если с самого начала армянская пропаганда оперирует лишь скрин-шотами? Агитпроп совсем не смущает отсутствие ответа на этот вопрос. Вести фейковую пропаганду нашим соседям удается куда профессиональнее, чем запускать спутники.

Скрины сами по себе тоже любопытны и содержат симптомы традиционных недугов армянской пропаганды. Взять хотя бы главное фото статьи про "Тигранакерт", на котором изображена церковь в Агдамском районе. Сами армяне по своим собственным соображениям датировали ее 7-м веком, но в то же время сами же признаются, что первое упоминание о ней относится ко второй половине века 19-го. То есть почти тринадцать веков сооружение оставалось никем незамеченным? Да ладно. Учитывая месторасположение объекта, оно не могло оставаться незамеченным.

Для армянства церковь это не храм божий, а инструмент политики и пропаганды. Она не для людей, а для реализации политических задач. Обратите внимание, как размещаются мечети и как армянские церкви. Мечети располагаются в жилых кварталах, поближе к людям и независимо от того, как хорошо они смотрятся на панораме. Армянские же церкви всегда сооружаются на возвышенностях, пусть на километры вокруг нет человеческих поселений. Это не главное. Главное - чтобы доминировать над местностью и быть видными отовсюду. В годы армянской оккупации такие сооружения были поставлены чуть ли не на каждом холме. И каждый такой объект был объявлен объектом древнего наследия армянского народа.

При всей нашей толерантности и при всем уважении к религиозным чувствам соседей, армянской стороне не стоит рассчитывать, что Карабахский регион и Восточный Зангезур останутся "заповедниками" наследия оккупантов. Не стоит ожидать от нас чудес всепрощения и всетерпимости. Мы и так очень терпимы, если вспомнить, что сотворила Армения на наших землях. Да мы просто ангелы.

О самом профессоре Ереванского госуниверситета Петросяне, в период оккупации занимавшемся незаконными раскопками в Шахбулаге, мы уже говорили неоднократно. В 2020 году его лавочка закрылась, однако перед освобождением Агдама так называемые археологи успели вывезти в Армению весь обнаруженный за годы незаконных работ археологический материал. Гамлет Петросян чувствовал себя героем, делясь в соцсетях кадрами совершенного преступления. А вывоз артефактов, незаконно добытых на оккупированных территориях другого государства, это, согласно международному законодательству, преступление. Проще говоря - воровство.

Сегодня Петросян пытается поддержать свою несостоявшуюся славу пописыванием статей, которые потом волшебным образом исчезают из Интернета. Сегодня он продолжает поиски "Тигранакерта" виртуально и пытается завлечь в эту авантюру европейских коллег. Но те после завершения конфликта стараются дистанцироваться от таких тем. Они уже достаточно помогли Еревану в продвижении его лжи. Вполне достаточно.

Как ранее отмечал в беседе с Day.Az азербайджанский историк Ризван Гусейнов, армянская сторона сама придумала ложь о "Тигранакерте" под Агдамом и сама в нее верит. Но если говорить точнее, эта ложь была подкинута ей, как и вся армянская версия истории региона, из определенных европейских центров, в том числе мхитаристских, которые находились под кураторством католической церкви и европейских правителей. Так был выдуман "Тигранакерт", и чтобы доказать существование "великой Армении", армянские ученые лихорадочно ищут этот несуществующий город. Где только они его уже не "находили". Так же и границы на картах "великой Армении" движутся туда, куда движутся интересы крупных держав, желающих использовать армян и армянский национализм в своих интересах, сказал Гусейнов.

По словам историка, он одним из первых побывал после освобождения Агдама на месте проводившихся Гамлетом Петросяном незаконных раскопок у крепости Шахбулаг. С первого же взгляда было видно, что найденные армянами останки принадлежат средневековому городу. Возможно, он построен на месте более древнего поселения, но этот факт никак не делает его "Тигранакертом". На территории городища можно видеть остатки мусульманского хамама, овдана - колодца, который переделан и выдавался за армянскую церковь. Тут же наспех установлен хачкар. Глядя на все это, невозможно не улыбнуться. Ведь армянская сторона утверждает, что раскопала на территории Агдамского района некий античный город, построенный тогда, когда еще не было христианства и, соответственно, хачкаров, заметил азербайджанский историк.

Ну вот, а вы говорите - спутники...