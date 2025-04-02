Несчастный случай в Хырдалане

Вчера вечером в городе Хырдалан Абшеронского района произошел трагический инцидент.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, около 17:00 64-летняя Гамида Гулиева по неосторожности выпала из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже жилого дома, где она проживала. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Предварительно установлено, что причиной падения могла стать неосторожность во время мытья окон.

По факту случившегося правоохранительные органы начали расследование.