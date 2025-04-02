В ЦБА произведено новое назначение

Назначен новый начальник отдела управления данными Департамента данных Центрального банка Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщили в ЦБА.

Было отмечено, что на указанную должность назначен Вугар Масимов. Согласно информации, он приступил к исполнению своих обязанностей с апреля.

До этого назначения В.Масимов занимал различные должности в ЦБА и Палате по надзору за финансовыми рынками.