https://news.day.az/economy/1741451.html В ЦБА произведено новое назначение Назначен новый начальник отдела управления данными Департамента данных Центрального банка Азербайджана. Об этом Day.Az сообщили в ЦБА. Было отмечено, что на указанную должность назначен Вугар Масимов. Согласно информации, он приступил к исполнению своих обязанностей с апреля.
В ЦБА произведено новое назначение
Назначен новый начальник отдела управления данными Департамента данных Центрального банка Азербайджана.
Об этом Day.Az сообщили в ЦБА.
Было отмечено, что на указанную должность назначен Вугар Масимов. Согласно информации, он приступил к исполнению своих обязанностей с апреля.
До этого назначения В.Масимов занимал различные должности в ЦБА и Палате по надзору за финансовыми рынками.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре