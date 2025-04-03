В Азербайджане повышается интерес к добровольному донорству

В Азербайджане за первые три месяца текущего года было проведено 60 операций по трансплантации.

Как передает Day.Az, об этом Teleqraf.az сообщила председатель правления Координационного центра по донорству органов и трансплантации Министерства здравоохранения Егяна Аббасова.

По ее словам, из этого числа 16 операций были выполнены детям, а 44 - взрослым. Наибольшее количество процедур пришлось на трансплантацию почек.

Е. Аббасова также отметила рост числа людей, желающих стать донорами после своей смерти.