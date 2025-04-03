https://news.day.az/society/1741759.html В Азербайджане повышается интерес к добровольному донорству В Азербайджане за первые три месяца текущего года было проведено 60 операций по трансплантации. Как передает Day.Az, об этом Teleqraf.az сообщила председатель правления Координационного центра по донорству органов и трансплантации Министерства здравоохранения Егяна Аббасова.
В Азербайджане повышается интерес к добровольному донорству
В Азербайджане за первые три месяца текущего года было проведено 60 операций по трансплантации.
Как передает Day.Az, об этом Teleqraf.az сообщила председатель правления Координационного центра по донорству органов и трансплантации Министерства здравоохранения Егяна Аббасова.
По ее словам, из этого числа 16 операций были выполнены детям, а 44 - взрослым. Наибольшее количество процедур пришлось на трансплантацию почек.
Е. Аббасова также отметила рост числа людей, желающих стать донорами после своей смерти.
"После первого случая посмертного донорства значительно возросло число тех, кто готов пожертвовать свои органы после смерти", - добавила она.
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