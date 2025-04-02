В Баку покажут новейшие достижения агропромышленности

Весенний выставочный сезон 2025 года откроется 13-16 мая 18-й Азербайджанской международной выставкой сельского хозяйства "Caspian Agro" и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности "InterFood Azerbaijan" - крупнейшими международными мероприятиями в области сельского хозяйства и пищевой промышленности в регионе.

Как сообщает Day.Az, выставка Caspian Agro проходит при организационной поддержке министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики.

Кроме того, активно поддерживают выставки "Caspian Agro" и "InterFood Azerbaijan" Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBIA), Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики, Азербайджанская ассоциация производителей продуктов питания и напитков, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и Ассоциация организаторов выставок Азербайджана.

На настоящее время свое участие в выставках Caspian Agro и InterFood Azerbaijan уже подтвердили компании из США, Германии, Беларуси, Бельгии, Китая, Южной Кореи, Палестины, Финляндии, Франции, Индии, Иордании, Ирана, Италии, Латвии, Египта, Нидерландов, Узбекистана, России, Шри-Ланки, Турции, Туркменистана и Греции. Свою продукцию сельского хозяйства и пищевой промышленности на выставках в национальных группах представят Германия, Беларусь, Грузия, Италия, Корея, Нидерланды, Шри-Ланка, а также впервые Индия и Египет. ОАО "Prior Leasing" выступит в качестве регистрационного спонсора этой выставки.

"Caspian Agro" - крупнейшая сельскохозяйственная выставка в регионе. Аграрно-промышленный сектор - это отрасль экономики, которая быстро развивается и имеет большие перспективы. "Caspian Agro" вновь соберет аудиторию из тысяч посетителей, включая ведущих участников агропромышленного комплекса, отечественных и зарубежных экспертов, в том числе импортеров, экспортеров, дистрибьюторов сельхозпродукции, представителей оптовой и розничной торговли, а также фермеров.

В дни выставки пройдет Международный форум аграрных инноваций при организаторстве министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики. На форуме будут затронуты важные темы, связанные с сельским хозяйством. На форуме, который проводится уже второй год подряд, планируется обсуждение вопросов устойчивого развития сельского хозяйства, международного сотрудничества, инновационных решений в сельском хозяйстве и других тем.

Ежегодно организаторы проводят экскурсии по выставке для фермеров из разных регионов Азербайджана, и в этом году в рамках выставок фермеры смогут ознакомиться с последними новинками отрасли и международным опытом.

Начиная с 2025 года, компании Caspian Event Organisers и Iteca Caspian, являющиеся организаторами международных выставок в Азербайджане, расширяют сотрудничество в новом направлении с Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBIA). Таким образом, начинается привлечение МСП из регионов к международным выставкам, проводимым в Баку. При поддержке МСП будут организованы туры для МСП из разных регионов страны с целью участия во всех выставках. Эта инициатива будет способствовать развитию малых и средних предприятий, их интеграции в крупное бизнес-сообщество, установлению новых партнерских отношений, ознакомлению с инновациями в этой области и внедрению инноваций.

Выставка Caspian Agro пройдет на одной площадке с 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности InterFood Azerbaijan - в Баку Экспо Центре. Выставка InterFood Azerbaijan, одно из ведущих международных мероприятий в сфере пищевой промышленности, в 2025 году отметит свое 30-летие. Эта выставка на протяжении многих лет является одной из главных площадок, объединяя местных и зарубежных производителей, дистрибьюторов, представителей оптовой и розничной торговли, ведущих игроков пищевой промышленности.

Ежегодно в выставке InterFood Azerbaijan принимают участие десятки производителей в пищевой промышленности из разных стран мира, которые демонстрируют свою продукцию и технологии. Выставка является не только площадкой для презентации продуктов питания и напитков, но и важной площадкой для внедрения новейших технологических инноваций в отрасли. Здесь можно ознакомиться с новейшими тенденциями в таких областях, как технологии переработки пищевых продуктов, упаковочные решения, здоровое питание и экологически чистые продукты.

Пищевая промышленность Азербайджана стремительно развивается, и InterFood Azerbaijan играет важную роль в этом процессе. Благодаря выставке местные производители получают доступ на международный рынок, а иностранные компании проявляют большую заинтересованность в инвестировании в азербайджанский рынок. Это способствует укреплению продовольственной безопасности и экспортного потенциала страны.

В рамках программы мероприятий выставки при поддержке организаторов пройдет традиционный Национальный кулинарный чемпионат "Золотой шах 2025". Организатором чемпионата, который является пятым по счету, выступает Ассоциация кулинаров Азербайджана. В этом году чемпионат будет посвящен теме "Халяльная еда" и пройдет в павильоне 3 Баку Экспо-центра.

В ходе традиционных двусторонних деловых встреч (B2B и B2G), организуемых в рамках выставок, представители местных и зарубежных компаний смогут в формате очного общения обсудить пути сотрудничества и перспективные партнерские отношения. Кроме того, в рамках двусторонних деловых встреч представители частных компаний получат возможность встретиться с представителями государственных структур.

Являясь одними из важнейших площадок в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan предоставят возможность наладить прямые контакты с основными производителями и дистрибьюторами региона, компании получат возможность продемонстрировать свою продукцию и услуги потенциальным клиентам и партнерам, а участники также смогут ознакомиться с новейшими технологиями и тенденциями в соответствующих отраслях.

Самое главное, что эти меры будут способствовать развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности Азербайджана, повышению экспортного потенциала страны, привлечению иностранных инвестиций, и в то же время послужат благоприятной платформой для обеспечения безопасности пищевых продуктов и внедрения инновационных решений.