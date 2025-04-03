Предупреждение для водителей!

- это действие может привести к аварии - ВИДЕО

Водители автомобилей, двигающихся задним ходом на скоростных дорогах, становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Движение транспортного средства задним ходом требует особого внимания и осторожности. В особенности на скоростных трассах и автомагистралях несоблюдение правил некоторыми водителями часто приводит к авариям.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД).

Отмечается, что анализ дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных в разное время на трассе Зыхский круг - Аэропорт и проспекте Зии Буниятова, показывает, что водители, оказавшись на неправильном направлении движения, предпочитают двигаться задним ходом.