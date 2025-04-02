https://news.day.az/officialchronicle/1741394.html Достигнут большой прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией - Франк-Вальтер Штайнмайер Достигнут большой прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая с заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2 апреля в Баку.
Достигнут большой прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией - Франк-Вальтер Штайнмайер
Достигнут большой прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая с заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2 апреля в Баку.
"Этот мирный процесс имеет большое значение, за последний год были предприняты большие шаги, достигнут большой прогресс. Я поздравляю с этим обе стороны", - сказал он.
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