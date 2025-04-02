Президент Ильхам Алиев и Президент Германии выступают с заявлениями для прессы

2 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступают с заявлениями для прессы, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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