https://news.day.az/officialchronicle/1741379.html Президент Ильхам Алиев и Президент Германии выступают с заявлениями для прессы 2 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступают с заявлениями для прессы, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Президент Германии выступают с заявлениями для прессы
2 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступают с заявлениями для прессы, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре