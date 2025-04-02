Рад вновь посетить Баку, чтобы иметь возможность для обширного обмена мнениями

Рад вновь посетить Баку, чтобы иметь возможность для обширного обмена мнениями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе 2 апреля в Баку.

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