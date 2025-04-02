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Рад вновь посетить Баку, чтобы иметь возможность для обширного обмена мнениями - Штайнмайер

Рад вновь посетить Баку, чтобы иметь возможность для обширного обмена. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе 2 апреля в Баку. Новость обновляется