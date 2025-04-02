https://news.day.az/officialchronicle/1741362.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Германии в расширенном составе 2 апреля началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в расширенном составе, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Германии в расширенном составе
2 апреля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в расширенном составе, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре