Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Германии в расширенном составе

2 апреля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в расширенном составе, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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