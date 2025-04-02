Человек с "маленьким мозгом"

Автор: Лейла Таривердиева

Для армянского лобби началась очень конкретная полоса невезения. Армянство в свое время сделало ставку на негодяев и мошенников, которых было легче впрячь в грязные игры. Негодяи и мошенники за годы работы на армянство нажили огромные состояния, и сегодня их неожиданные богатства стали темой расследований и обсуждений.

Как уже сообщалось, глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск пообещал выяснить, как законодатели на Капитолийском холме стали "сомнительно богатыми", несмотря на их сравнительно скромные зарплаты. Выступая в Висконсине, он пообещал, что он и его команда начнут расследование в данном направлении.

Действительно, как тот же Адам Шифф, имя которого звучало на встрече в мэрии Висконсина в связи с денежными переводами USAID, стал богатым? Это всего лишь сенатор от Демократической партии, а не предприниматель, не владелец инновационной компании, ни промышленник. Теневая деятельность Шиффа и мутные схемы, в которых был задействован лоббист, связаны, конечно, не только с армянскими гонорарами.

Илон Маск настроен на встряску Адама Шиффа всерьез. Пару месяцев назад он назвал этого деятеля преступником. Такое мнение он высказал под роликом, в котором известный адвокат Каш Патель рассуждает о деятельности Шиффа и называет его "худшим преступником в Конгрессе США за последние 250 лет".

А до этого Маск очень точно высказался о Шиффе, написав в соцсетях, что у того "слишком маленький мозг".

Мозг у Адама Шиффа и правда крошечный. Никаких больших успехов в политике он не достиг. Его самый высокий пост в Конгрессе - это вице-председатель фракции по армянским вопросам. Пост главы комитета по разведке он потерял. Ранее спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти отказал Шиффу в членстве в этом комитете как злоупотребившему должностными обязанностями во вред интересам США. "Я отклонил назначения Адама Шиффа и Эрика Суолвелла в комитет Палаты представителей по разведке. Я полон решимости вернуть комитет по разведке к подлинной честности и авторитету, что вернет ему доверие американского народа", - заявил Маккарти.

Понятно, что дело тут не в проармянских махинациях лоббиста. Адам Шифф, в свое время активно ставивший палки в колеса Трампу, распространявший слухи конспирологического толка, злоупотребил своим положением председателя комитета Палаты представителей по разведке, когда призывал к цензуре информации в Х (тогда еще Twitter), чтобы защитить демократов и Хантера Байдена. Шифф в период правления Дональда Трампа развернул истеричную кампанию против президента, добиваясь его импичмента. При этом он использовал традиционные для проармянского лоббинга средства - фейки. Например, распространил не соответствующий действительности фрагмент из разговора Трампа с Владимиром Зеленским, из которого следовало, что глава Белого Дома шантажирует Киев. В конце концов, была опубликована реальная стенограмма и выяснилось, что было и как, однако скандал доставил Трампу определенные неприятности. "Член Палаты представителей Адам Шифф незаконно сочинил фальшивое и ужасное заявление, выдал его за мое как самую важную часть моего разговора с президентом Украины и зачитал его вслух Конгрессу и американскому народу. Это не имело никакого отношения к тому, что я говорил по телефону. Арест за госизмену?" - написал тогда Трамп в соцсети Х.

К сожалению, Адам Шифф до их пор не был наказан за свои делишки, хотя его деятельность всегда реально противоречила интересам Соединенных Штатов. Несколько лет назад Шифф чуть не вызвал дипломатический скандал, распространив со ссылкой на посла Саудовской Аравии в США фейк о якобы готовности СА заплатить за признание Штатами "геноцида армян". Поднялся большой шум, Эр-Рияд выразил свое возмущение появлением подобного фейка. Но Шиффу за это тогда не прилетело. Армянство встало горой за своего питомца, в которого вложило миллионы.

Надо сказать, что армянство очень серьезно относится к вложенным средствам. Помнится, во время событий на Лачинской дороге американская диаспора забросала камнями Адама Шиффа, требуя от того эффективной работы. Вполне справедливо, потому что все, что имеет Шифф, он имеет благодаря махинациям и службе армянству. Так вот, от сенатора жестко требовали добиться каких-то действий от Белого дома, а также поднять, пардон, свой зад и ехать к ППП "Лачин", чтобы делать свои громкие заявления оттуда. Нечего просиживать штаны в Сенате, пора оправдывать высокие гонорары. Он же ездил в Украину, почему же не хочет ехать на границу с Азербайджаном?

Сегодня работодатели спрашивают с Шиффа и за то, что не смог добиться давления на Баку и безусловного возвращения армян в Карабах. Следовало бы высчитать с него неустойку, пока не поздно. Ведь Илон Маск не шутит. Маск настрое всерьез выпотрошить карманы и наказать мошенников от демократов, в числе которых Адам Шифф настоящая кинозвезда.