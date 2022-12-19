Илон Маск заткнул проармянского конгрессмена

Автор: Мехти Ахмедзаде

Проармянские лоббисты в Конгрессе США, рупором которых был Twitter, вечно распространяли через соцсеть антиазербайджанские заявления, дезинформацию против нашей страны, или пользовались детищем Джека Дорси для внутренней лжи. С тех пор, как миллиардер Илон Маск купил Twitter, у многих политиков задрожали пятки, так как он выступает за свободу слова, правду. После приобритения компании по настоянию Маска были уволены тысячи сотрудников соцсети, тайно продвигавшие твиты тех или иных политиков, блокировали или давали "теневой бан" юзерам, критиковавшим политиков. Кроме того, работы лишились инженеры, которые создали системы слежек, сохрания личных данных, которые передавались в Белый дом или Конгресс США при необходимости или требованию.

Позже Илон слил в Интернет переписку между экс-сотруниками Twitter и представителями американской власти, где требовалось удалить, убрать определенные публикации или заблокировать некоторых лиц с "ненужным мнением". Также миллиардер объявил войну журналистам, которые пренебрегали журналистской этикой ради сенсаций, кликбейта и много другого, что могло бы навредить правам простых людей.

Конечно же, после подобных действий соцсеть разделилась на 2 части - пользователей, выражающих благодарность Маску за долгожданную "свободу слова", и тех, кто радикально настроен против миллиардера и его манер вести новоприобретенный бизнес.

В общем, драмы в Twitter ныне много. Все сразу не разобрать и кто, в чем виноват, сразу не определить. Но очевидно одно - продажным американским политикам Маск создает проблемы. Они не могут свободно лгать, как это они делали при прежнем руководстве соцсети, которая, если что, спасла бы их от гнева толпы и cancel-культуры, заткнув соответствующие твиты "теневыми банами".

Один из таких коррумпированных политиков, небезызвестный армянский прихвостень Адам Шифф долго терпел оказываемое миллиардером давление и решил выговориться, но тут же получил за это по башке.

"Илон Маск, называющий себя абсолютистом свободы слова, закрывает глаза на ненависть и фанатизм в Twitter. Но когда журналисты сообщают неблагоприятные для него новости, он блокирует их без предупреждения. Похоже, что преданность свободе слова, по-видимому, не так уж абсолютна, как его лицемерие", - написал Шифф в своем профиле, пытаясь натравить на нового главу соцсети еще больше людей.

Ответ Маска не заставил себя долго ждать и был коротким.

"Хорошо, что ты очень скоро потеряешь председательство. У тебя слишком маленький мозг", - написал он, даже не пытаясь объяснить продажному Шиффу, что на самом деле произошло между ним и журналистами, которых он потребовал заблокировать.

Напомним, что Маск обвинил журналистов в том, что они публиковали данные о его местоположении в режиме реального времени, которые "по сути, являются координатами для убийства" его семьи. В аудиочате Twitter Spaces Маск неоднократно повторил в ответ на вопросы журналистов о распространении ссылок на уже раскрытую информацию: "Если ты сделаешь это, тебя заблокируют. Конец истории". Эксплуатирующие право журналистики в своих целях представители данной профессии не послушали миллиардера и в нарушение этики и законов США, опубликовали данные о передвижениях Маска и его семьи, затем были забанены.

И вот таких непрофессионалов пытается защищить Адам Шифф. Хотя это невпервые, когда продажный конгрессмен пытается защищать виновных. Как всем прекрасно известно, его постоянные попытки оправдать армян, их преступления говорят сами за себя.

Отметим, что ранее Шифф был снят с поста председателя комитета по разведке и армянскому лобби стало труднее продвигать свои интересы в Штатах.