В США не приняли антиазербайджанские поправки

Автор: Мехти Ахмедзаде

Палата представителей Конгресса США не приняла поправки, направленные против Азербайджана, которые были предложены проармянскими конгрессменами к проекту оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год.

Как передает Day.Az, за Закон о полномочиях в области национальной обороны (NDAA), включающий в себя оборонный бюджет в размере $858 млрд., проголосовали 350 человек.

Против документа проголосовали проармянские конгрессмены - небезыстные и продажные "демократы" Адам Шифф, Фрэнк Пеллон, а также Джуди Чу и республиканец Гас Билиракис.

Законопроекту осталось пройти голосование в Сенате США, а затем поступить на подпись президенту Джо Байдену.

Напомним, что две поправки к проекту оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год были предложены проармянскими конгрессменами от демократов Робертом Менендесом, который вместе со своей женой Надин Арсланян находится под федеральным расследованием в связи с получением взяток и подарков от армянского лобби, и Алексом Падиллой. Пять поправок выдвинули Джеки Шпейер, Фрэнк Пеллон, Адам Шифф и Тони Карденас. Поправки №682 и №724 содержали запрет на помощь США Азербайджану.

В середине июня этого года армян оставила с носом и новость американских СМИ о том, что президент Джо Байден снова обошел 907-ю поправку к Акту в поддержку свободы и в очередном финансовом году Америка сможет продолжать оказывать прямую военную помощь Азербайджану. Глава Армянского национального комитета "Ай Дата" Амбарян был вне себя от возмущения, заламывал руки, не понимая, как это такое может быть, ведь армянский агитпроп старается вовсю, а американская администрация не реагирует.