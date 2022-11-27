Черная полоса для армянского лобби в США

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянское лобби в США довольно долгое время посредством своих каналов в американском правительстве пыталось хоть как-то оказать давление на Азербайджан, параллельно ведя клеветнеческую черную кампанию против нашей страны. Список коррумпированных армянами конгрессменов и сенаторов велик, но поговорим сегодня о трех, провалы которых в конечном итоге стоили им кресла и репутации. Это старушка Ненси Пелоси, истеричка Адам Шифф и криминальный босс Роберт Менендес.

Такие беспринципные люди давно находятся в агентуре у армянского лобби и работают во вред американского правительства и народа. Но, делая пакости, они не учли одного - американцы прекрасно видят, чем занимаются избранные ими политики, следят за их деятельностью, выражают протесты, будь то онлайн или на улице. Так зародилась в США cancel-культура, которая может уничтожить карьеру любого человека, который сделал тот или иной неверный шаг. Да, звучит жестоко и радикально, но порой необходимо.

До "отмены" дело старушки Пелоси, истерички Шиффа и криминального Боба, к сожалению, не дошло, но кресел первые двое все-таки лишились, а третий вообще угодил под федеральное расследование. Слишком долго они пиарили армянские интересы ради денег и голосов на выборах. Забыли о тех, кому они реально должны были служить, как политики - всему американскому народу. Американцы все заметили и решили вопрос просто - не проголосовав за этих персонажей на состоявшихся недавно выборах в Сенат.

До сих пор армяне США, рассчитывали всегда на Демократов. С Республиканцами договоравиться трудно - они более радикальны и отстаивают в первую очередь интересы США, но именно они и заняли освободившиеся места. Кроме того, ожидается, что новый лидер демократической партии будет из Бостона, где влияние армянства не так сильно.

Армянский национальный комитет Америки (ANCA), кстати, тоже уже теряет свое значение в качестве инструмента геополитического давления. В мае этого года ANCA в истерике пыталась надавить на правительство США, в том числе и на Байдена с целью заставить американцев уменьшить помощь, оказываемую Азербайджану, но при этом увеличить ее для Армении и вымышленного, несуществующего "арцаха". Паразиты требовали аж 50 млн. долларов, удивляясь, почему дескать "Азербайджан до сих пор не привлечен к ответственности". Но ничего не вышло. США сократили помощь армянам и сепаратистам и увеличили ее для Азербайджана. Тот факт, что несмотря на все попытки армян и купленных ими американских политиков США продолжили оказывать помощь нашей стране, тоже является прямым доказательством того, что армянская повестка ушла даже не на второй, не третий, а четвертый план. В общем, все черные делишки привели к тому, что для армянского лобби началась черная полоса в США, которая продлится долго.