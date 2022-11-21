Гудбай Нэнси! Мировое армянство постигла большая утрата

Автор: Пярвин Мирзазаде

Мировое армянство и всё армянское лобби в Америке постигла большая утрата. После промежуточных выборов в Конгресс США, большой друг армянского народа, сторонник сепаратизма во всем мире, конгрессмен от штата Калифорния Нэнси Пелоси лишилась места спикера Палаты представителей (третьего по значимости после постов Президента и Вице-Президента США).

Эта "горькая" весть потрясла весь армянский народ от мала до велика, а заодно, сепаратистских друзей Армении из солнечного Тайваня, которые питали столько надежд на то, что средства, затраченные на визиты госпожи Н. Пелоси в Армению и на Тайвань, не пропадут даром и ей удастся добиться признания США независимости сепаратистских режимов "арцаха" и Тайбея.

Но не тут-то было. Все надежды сепаратистов развеялись как утренний туман, а затраченные средства были выброшены на ветер. К большому сожалению заморских покровителей Армении, американские избиратели решили не рисковать и предпочли кандидатам демократической партии их конкурентов- республиканцев с более трезвой и объективной позицией по международным проблемам, которые в результате получили большинство в Конгрессе и заодно место спикера Палаты Представителей.

Госпожа Н. Пелоси стала рядовым членом Конгресса, лишившись охраны и правительственного самолета. Теперь она станет больше времени посвящать заботам о насущных проблемах своих избирателей, а не путешествовать по миру и своими не совсем объективными заявлениями создавать на голом месте головную боль администрации Президента Д. Байдена.

В бытность спикером Конгресса, Н. Пелоси, как активный член проармянского лобби в Конгрессе США, постоянно выступала в пользу Армении с тюркофобских позиций, ни разу, ни словом не обмолвившись о том, что это армянские вооруженные силы оккупируют почти 20 % азербайджанской территории, изгнав оттуда почти 1 миллион мирных жителей. Вот почему в Армении всегда смотрели на неё, как на главного армянского лоббиста в США, готового в любой момент за "небольшие" денежные вливания со стороны диаспоры, поддержать любую антитурецкую и антиазербайджанскую инициативу.

Ну а апофеозом проармянской деятельности госпожи Н. Пелоси явился визит в Армению в сентябре 2022 года, когда она была принята армянской стороной с большой помпезностью, которая, согласно международному протоколу, может быть оказана разве только главе государства во время государственного визита.

Тогда, в честь приезда госпожи Н. Пелоси в Ереван, власти Армении украсили город американскими флагами, перекрыли улицы и создали эффект всеобщей национальной радости от приезда столь высокопоставленного союзника. Не смотря на то, что госпожа Н. Пелоси всегда была одним из основных критиков главного союзника Армении-России, руководство Армении не скрывало неподдельной радости от ее приезда и делало все возможное, чтобы дать понять американской гостье, что готовы резко сменить внешнеполитические ориентиры страны при первой же возможности. Ведь не даром армянские власти долгое время скрывали информацию о визите спикера Конгресса США в Армению и объявили об этом, лишь незадолго до ее приезда, поставив союзника перед фактом, чтобы ничто не помешало бы этому событию, что явно не соответствует армянским обязательствам по двусторонним и многосторонним соглашениям с главным союзником.

Спикер армянского парламента А. Симонян, отвечая на вопросы журналистов признал, что подготовка к этому визиту велась давно и решение госпожи Н. Пелоси посетить Армению не было спонтанным.

Прибыв в Ереван, госпожа Н. Пелоси не скрывала своей радости от возможности пообщаться с "демократическим" руководством Армении, которое рассматривает как оплот западного влияния в регионе, не смотря на тесные союзнические связи с недружественными США - Россией и Ираном. Видимо значительные вклады армянской диаспоры в ее предвыборную компанию настолько застлали ей глаза, что она, традиционно выступающая за ужесточение санкций в отношение Ирана, не увидела ничего предосудительного в укреплении армяно-иранского сотрудничества, надеясь на то, что оно послужит развитию "демократии" во враждебной для США стране.

Но естественно, не обошлось без реверансов в адрес руководства Армении за стремление изменить политический курс и повернуть на Запад, отвернувшись от традиционных союзников. Не обошлась госпожа Н. Пелоси и без слов о полной поддержке Армении в вопросе ее территориальной целостности, не зная (или преднамеренно скрывая), что на нее никто никогда не покушался, а наоборот, ее "протеже" оккупировали азербайджанскую территорию и продолжают стараться оторвать часть территории другого суверенного государства под предлогом "защиты прав и безопасности" национального меньшинства, которое втрое меньше населения одного из пригородов Сан-Франциско (интересы которого она представляет в Конгрессе США).

От души поплакав в Цицернакабе́рде у монумента, посвящённого событиям 1915 года, госпожа Н. Пелоси отбыла на родину, обещая армянским друзьям всемерную поддержку, обнадёжив их тем, что вновь будет избрана спикером Конгресса и сделает все возможное, чтобы деньги спонсоров не пропали. Увы, надеждам госпожи Н. Пелоси и ее армянских друзей не удалось сбыться.

Учитывая ее преклонный возраст, времени на дальнейшую "демократизацию" Армении ей вряд ли хватит, хотя периодически она будет выступать в ходе заседаний Конгресса в поддержку своих армянских друзей против Азербайджана и Турции, отрабатывая щедрые пожертвования армянской диаспоры. Армянские друзья могут смело сказать ей "гудбай Нэнси, гудбай!", мы так ждали и надеялись, а ты нас подвела, не смогла добиться голосов избирателей в поддержку демократической партии, одним из лидеров которой являешься.

Но судя по всему, демократическая партия США переживает не лучшие времена, так как экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего. Кроме того, США потрясают скандалы, в которые замешаны ряд видных сенаторов и конгрессменов демократов. Вот и несколько дней назад один из самых ярых тюркофобов в Сенате-Боб Менендес оказался замешанным в коррупционном скандале, связанный с его супругой, армянкой по происхождению Надин Арсланян, которая была посредником в получении им подношений за лоббирование интересов в Сенате некоторых заинтересованных лиц.

Теперь становится ясным, почему этот видный сенатор- председатель комитета по иностранным делам Сената, так яростно выступает в поддержку Армении против Азербайджана и Турции. Наверняка, дражайшая супруга сенатора, получив дорогие дары от своих соплеменников, смогла внушить любимому мужу тюркофобские взгляды, а также подкинула армянскую дезинформацию об использовании азербайджанской армией боеприпасов с белым фосфором, якобы полученным с Украиной. А то чем можно было бы объяснить такое "пламенное" выступление сенатора Б. Менендеса на слушаниях в Сенате по ситуации в регионе Южного Кавказа, когда он войдя в раж, выступал в роли этакого "неподкупного" прокурора, задавая каверзные вопросы чиновникам Государственного Департамента, в лучших традициях времен "холодной войны". Но как говорится, "Акела промахнулся". Теперь сенатору Б. Менендесу и его супруге придется отвечать на вопросы американского правосудия, которое так не любит подобных проштрафившихся "слуг народа", которые публично говорят о своей честности и неподкупности, а в кулуарах готовы за "небольшую" плату выполнить любой заказ, чем всегда занимался сенатор от Нью Джерси все свое время, выступая с антиазербайджанской риторикой.

Политикам в Ереване давно нужно было усвоить одну простую истину: все тайное становится явным. Как бы не старались их "друзья" на Западе, совместно с диаспорой, изменить внешнеполитическую ориентацию Армении, это вряд ли получится, так как не смотря на все желания армянского руководства усидеть на двух стульях, рано или поздно придется сделать выбор, которого нет.

Ни Нэнси, ни Боб, ни другие новоявленные и старые "друзья" не помогут армянским политиканам вернуться назад во времени и вновь раскрутить зловещую спираль конфликта. Есть только один выход- забыть про все иллюзии и реально оценить ситуацию. У Армении есть возможность принять мирные предложения Азербайджана и начать диалог и примирение, которые приведут к долгосрочному миру и стабильности в регионе, иначе никакие покровители и заступники не помогут избежать очередного разгрома.