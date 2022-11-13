Эхо алжирского выступления Президента Ильхама Алиева

Автор: Пярвин Мирзазаде

1-2 ноября 2022 года, в столице Алжирской Народной Демократической Республики в городе Алжире, состоялся 31-ый Саммит Лиги Арабских Государств, который прошёл впервые после 2019 года из-за охватившей мир пандемии коронавируса.

В это непростое для мирового сообщества время, когда наряду с этой эпидемией мир потрясает череда кровавых конфликтов, энергетического и продовольственного кризисов, лидеры 22 стран арабского мира собрались обсудить все эти проблемы.

Как известно, страны арабского мира переживают в настоящее время не лёгкие времена: гражданские войны в Сомали, Йемене, Сирии и Ливии, внутриполитический хаос в Ливане и Ираке, проблема Палестины, конфликты в Северной и Западной Африке, а также многочисленные экономические проблемы, вызванные с ростом цен на энергоносители и продовольствие, сделали необходимым проведение этого долгое время откладываемого саммита, где лидеры арабских стран смогли бы высказать своё видение решения этих проблем, обменяться мнениями и урегулировать разногласия между собой.

Впервые за всю историю этой представительной международной организации, на Саммит были приглашены выступить в качестве специальных гостей Генеральный Секретарь ООН А. Гутьерреш, Действующий Председатель Движения Неприсоединения, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Действующий Председатель Африканского Союза, Президент Сенегала М. Саал и некоторые другие, что свидетельствует о том, что лидеры арабских стран видят решения своих и мировых проблем в тесном сотрудничестве с этими организациями и движением (куда входят большинство арабских государств), авторитет и влияние которых в мире остаётся довольно высоким.

Как известно Азербайджан, начиная с 2006 года, имеет статус наблюдателя при ЛАГ, что способствует успешному развитию отношений как с этой влиятельной организацией, так и с каждой арабской страной в отдельности. Несомненно, что рост влияния Азербайджана на международной арене после того, как Азербайджан был избран Председателем Движения Неприсоединения в 2019 году и одержал победу во Второй Карабахской Войне, послужил тому, что у арабских стран вырос значительный интерес к налаживанию взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном в различных областях.

Успешная деятельность Азербайджана в качестве Председателя Движения Неприсоединения по решению острых мировых проблем, в том числе по справедливому распределению среди беднейших стран мира средств по борьбе с коронавирусом, способствовала тому, что это Движение, которое в определённый период утратило вес и влияние, стало восстанавливать свое значение на международной арене.

Следует отметить, что отношения между Азербайджаном и странами арабского мира всегда имели особое значение, учитывая общность исторических, культурных и религиозных связей. Ещё в советское время, в Азербайджане обучалось большое количество студентов из арабских стран, которые сохранили добрые воспоминания о времени, когда жили и учились в Баку, где чувствовали себя как у себя дома, не подвергаясь никакой дискриминации. Многие в арабских странах помнят, что Общенациональный Лидер Гейдар Алиев, в годы работы в Политбюро в 1983-1987 годах, курировал отношения с арабским странами и сделал немало для их всестороннего развития.

Придавая важность развитию отношений между Азербайджаном и арабским миром, а также то, что впервые глава государства-председатель Движения Неприсоединения получил приглашение от Президента, принимающий Саммит- Алжирской Народной Демократической Республики, Абдельмаджида Теббуна, Президент Ильхам Алиев прибыл в Алжир.

Так получилось, что дата Саммита совпала с национальным праздником АНДР - Днём Революции, который празднуется алжирским народом, как дата начала вооруженной борьбы против французских колонизаторов за независимость страны. Согласно принятому в Алжире протоколу, Президент Ильхам Алиев возложил венок к Памятнику Славы и Мученичества. Это монумент, установленный в городе Алжире, в честь павших в Войне за независимость страны в 1954-1962 годах.

Затем глава государства посетил Национальный музей борцов за независимость, где ознакомился с историей алжирской революции. После, Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Саммита, где выступил с развёрнутой речью.

Наверное давно участники Саммита- глав государств ЛАГ не слышали выступления подобного уровня от главы зарубежного государства, в котором столь подробно и глубоко был дан анализ ситуации в современном мире, перспективам развития сотрудничества Азербайджана с арабскими странами, роли Движения Неприсоединения на современном этапе мирового развития, а также ситуации в регионе Южного Кавказа.

Касаясь ситуации в Азербайджане и в регионе после Второй Карабахской Войны и фактического окончания многолетнего кровавого конфликта, Президент Ильхам Алиев провёл ряд исторических параллелей между событиями Войны за независимость Алжира и Карабахскими войнами, отметив тот факт, что оба народа столкнулись с небывалой жестокостью и варварством, которые принесли многочисленные жертвы азербайджанскому и алжирскому народам.

Глава нашего государства особо остановился на проблемах постконфликтного восстановления Азербайджана. Он отметил, что в одиночку, без всякой международной помощи, осуществляется программа "Великое Возвращение", которая обеспечит в кратчайшие сроки возвращение почти 1 миллиона азербайджанских беженцев домой. Значительную проблему, препятствующую восстановлению разрушенных армянскими оккупантами почти 300 населённых пунктов, создают установленные минные поля, которые замедляют темпы реабилитации освобождённых территорий.

Президент Ильхам Алиев в своём выступлении осудил политику двойных стандартов, которая царит в современном мире. Подвергнув критике эти принципы, Президент Азербайджана отметил, что Азербайджан на протяжении более 30 лет был жертвой этой политики, когда некоторые державы, исходя из своих интересов, игнорировали факт армянской оккупации азербайджанских территорий. В ходе своего выступления Президент Ильхам Алиев также отметил, что во время оккупации армянская сторона полностью разрушила 65 мечетей из существовавших 67, а на развалинах святилищ пасли свиней, что является "проявлением исламофобской сущности армянского государства".

В своём выступлении Президент Ильхам Алиев не преминул поделиться о своих впечатлениях и чувствах после посещения Национального музея борцов за независимость и напомнил о временах французского колониализма, когда для того, чтобы удержать Алжир в своих руках, колониальные власти почти 100 лет вели войну против местного населения. Как сказал Президент Азербайджана: "Мир никогда не должен забыть насилие, массовую жестокость, совершенные Францией против алжирского народа".

Высоко оценил Президент Ильхам Алиев отношения между Азербайджаном и странами ЛАГ, а также ту роль, которую играют страны арабского мира в Движении Неприсоединения, влияние которого возрастает в последнее время. Пользуясь случаем, Президент Ильхам Алиев пригласил глав арабских государств принять участие в предстоящем в марте 2023 года Саммите Движения Неприсоединения в Баку.

Важное место в выступлении Президента Азербайджана заняла оценка ситуации в современном мире, а также то, что резолюции СБ ООН в ряде случаев выполняются выборочно и селективно, что противоречит принципам международного права. Он отметил, что в отношении Азербайджана 4 резолюции СБ ООН, которые требовали от армянской стороны освободить оккупированные азербайджанские территории, игнорировались и не выполнялись, оставаясь "почти 30 лет на бумаге".

Такое яркое, запоминающееся выступление Президента Азербайджана на столь представительном форуме, не могло не остаться без внимания как со стороны друзей, так и недругов нашей страны. Эхо Алжирского выступления Президента Ильхама Алиева растревожило осиное гнездо недругов Азербайджана.

Первыми подняли голос некоторые французские парламентарии, "усиленно" готовящиеся к 15 ноября 2022 года, когда в Сенате Франции (по инициативе армянского лобби) пройдёт обсуждение антиазербайджанской резолюции. Эти "радетели" свободы и демократии, которые любят смешивать принципы Великой Французской Революции "свобода, равенство, братство" с расистскими и исламофобскими выступлениями, вдруг обеспокоились имиджем Франции, который по их мнению, "пострадал" от правды, высказанной главой Азербайджанского государства, затронув тему зверств со стороны французских колониальных властей в Алжире в период борьбы алжирцев за независимость.

Эти проплаченные диаспорой армянские лоббисты, которых хлебом не корми, дай возможность посоревноваться в нападках на Азербайджан и Турцию, вдруг наконец додумались до того, что истина о колониальном прошлом их страны, которая была озвучена, абсолютно не соразмеряется с их образом "защитников" христианства на Востоке, которым они прикрываются, когда рассуждают о событиях на далёком Южном Кавказе, в которых ничего не понимают.

Ведь ни для кого не секрет, что французские колониальные власти вначале жесткой рукой подавляли мирные протесты алжирцев за независимость, а затем развернули кровавую, тотальную войну, с использованием авиации, танков и карателей. Затем, потерпев поражение и вынуждено покинув Алжир в 1962 году, французские власти бросили на произвол судьбы даже сражавшихся на их стороне алжирских коллаборационистов, отказав им в праве на убежище во Франции.

А теперь, услышав всю правду о всех "художествах" французских колонизаторов в Алжире из уст главы Азербайджана, эти французские парламентарии испугались, что их избиратели, среди которых есть и мусульмане, потребуют от них отчета об их избирательном, одностороннем и негативном отношении к тюркам и мусульманам и причинах, побудивших обсуждать события на далёком Южном Кавказе, когда есть немало проблем в самой Франции, в том числе с разгулом расизма и ксенофобии.



Эти господа сейчас молчат о том, что происходило тогда в Алжире, который будучи колонией Франции, подвергся варварским разрушениям и геноциду лишь потому, что алжирцы-мусульмане не захотели быть больше послушными рабами колонизаторов. Воистину хочется напомнить этим "ревнителям" ложной христианской морали слова из Библии, которой они любят козырять каждый раз, рассуждая о "бедном пушистом" армянском народе, подвергнувшимся "агрессии" со стороны кровожадных "тюрков": "Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить".

Правда Президента Ильхама Алиева вызвало крайне негативную реакцию и у армянской стороны, которая привыкла к тому, что подлизываясь к богатым мусульманским странам, Армении получалось урывать значительные политические и финансовые дивиденды. Долгое время, играя на историческом прошлом и определённой антипатией к Османской империи в арабском мире, армянским политикам удавалось разжигать антитурецкие настроения в арабских странах, которые создавали напряженность в двухсторонних отношениях.

Используя тот факт, что многие представители армянской диаспоры из стран Леванта и Ирака успешно осели во влиятельных арабских монархиях Персидского Залива, где ввиду знания арабского языка и изворотливости всегда принимались за своих, армянские политики всегда рассматривали арабский мир, как свой задний двор. При этом, армянская диаспора успешно стравливала арабов, курдов и иранцев, суннитов и шиитов, используя это в своих целях, по принципу "разделяй и властвуй".

Естественно, что выступление Президента Ильхама Алиева на Саммите ЛАГ в Алжире, открыло глаза многим арабским лидерам, которые до сих пор верили в "искренние симпатии" армянских лидеров к мусульманам и арабам. На протяжении долгого времени, прикрываясь ложными лозунгами о братстве и "уважении" к исламским ценностям, армянская дипломатия уверяла представителей арабских и мусульманских стран, что "ценят" толерантное отношение к армянам, проживающим в этих странах и поэтому "бережно оберегают" мусульманские ценности и святыни, в том числе и на оккупированных азербайджанских территориях.

Однако, после освобождения этих территорий, представителям международных организаций и мусульманских стран удалось убедиться в "правдивости" армянских увещеваний, когда посетив эти территории они воочию увидели, что оккупанты буквально смели с лица земли все, что напоминало о пребывании там азербайджанского населения.

Армянская пропаганда долгое время уверяла армянский народ в том, что за небольшим исключением (имея ввиду Турцию), большинство мусульманских и арабских стран с "симпатией" относятся к Армении и не "поддерживают" Азербайджан. При этом умалчивая о том, что начиная с Саммита ОИС в Касабланке 1994 года, страны- члены Организации Исламской Сотрудничества на всех своих Саммитах и СМИД-ах, единогласно принимали резолюции, в которых однозначно осуждали оккупацию азербайджанских территорий, требовали вывода армянских оккупационных войск и признавали территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский регион.

Историческое выступление Президента Ильхама Алиева на Саммите ЛАГ в Алжире настолько встрепенулось армянское руководство, боясь, что официальный Ереван немедленно попытался отвергнуть выдвинутые в нем обвинения в исламофобии. Испугавшись того, что яркая речь Президента Ильхама Алиева с конкретными фактами варварского отношения оккупантов к мусульманам - азербайджанцам и исламской религии раскроит глаза арабской общественности, положит конец армянской монополии на "эксклюзивную" роль в арабском мире и изменит отношение лидеров арабских государств в отношении страны-оккупанта, руководители Армении постарались немедленно откреститься от всех предъявленных фактов и публично заверить в своих неизменных "братских" чувствах к мусульманским народам, используя при этом все возможные площадки как внутри страны, так и за рубежом.

Первым это постарался сделать президент Армении Ваагн Хачатурян, который вообще не имеет никакого влияния на армянскую политику, выполняя роль "свадебного генерала", стараясь быть тише воды и ниже травы, чтобы не повторять судьбу своего незадачливого предшественника А. Саргсяна, в одночасье лишившегося столь высокого поста после попыток подвинуть с армянского политического Олимпа Премьера Н. Пашиняна. Используя подвернувшуюся возможность- Конференцию ООН по климату в египетском городе Шарм-эш-Шейхе, президент Армении отправился туда с конкретной целью-постараться исправить резко пострадавший имидж Армении в арабском мире.

Армения сильно "преуспела" в экологическом терроре в отношении окружающей среды, намеренно загрязняя реки Кура и Араз отходами горнорудной промышленности. Однако, президента Армении вопросы климата никогда не волновали. Он сразу же попытался встретиться с лидерами арабских стран, которые ещё недавно были на Саммите ЛАГ в Алжире, чтобы объясниться и изменить их мнение после того, как они услышали всю правду об армянской "любви" к мусульманам.

Первым на "удочку" господина В. Хачатуряна попался Премьер-Министр Ливана Н. Микати, правительство которого зависит от поддержки армянских партий Дашнакцутюн, Гнчак и Рамкавар. В ходе своей беседы президент Армении постарался убедить ливанского Премьера (мусульманина- суннита по вероисповеданию) в том, что в Армении традиционно сильны "симпатии" к исламской религии и все высказанные претензии к армянской стороне в исламофобии не имеют никакой основы. Но он смолчал об одном факте: в Армении просто не осталось мусульман, все они были изгнаны ещё в 1988 году, памятники их культурного наследия уничтожены, а единственная оставшаяся мечеть в Ереване существует только в качестве объекта поклонения для иранских друзей.

Следующим собеседником господина В. Хачатуряна оказался Президент Ирака Абдул Латиф Рашид, которого он попытался обмануть тем, что решил сыграть на курдском происхождении своего коллеги и повторил известные доводы официального Еревана о том, что конфликт возник на почве борьбы армянского меньшинства за "право нации на самоопределение", намекая тем самым на то, что иракские курды имеют те же права, фактически призывая к развалу Иракского государства. Однозначно, что такие неграмотные и опасные заявления армянского президента вряд ли смогли бы понравиться официальному Багдаду, которому ценой неимоверных усилий удаётся сдерживать сепаратистов в Иракском Курдистане.

Стараясь сыграть на антитурецких настроениях, господин В. Хачатурян повторил старые армянские обвинения в адрес Турции. Не успокаиваясь, официальный глава армянского государства удостоился аудиенции у Генерального Секретаря ЛАГ Ахмеда Абуль Гейта, которого попытался уверить в том, что все разрушенные азербайджанские мечети на освобождённых территориях якобы были разрушены ещё в советское время. Более наглой лжи и дезинформации придумать армянские дипломаты не смогли. Тут следует напомнить армянским пропагандистам о том, что начиная с 1985 года, в СССР проводилась политика перестройки, в ходе которой прекратились все гонения на религию, в том числе на ислам. Многие религиозные объекты были возвращены общинам и восстановлены, в том числе в Азербайджане, где даже в советское время действовали многие мечети и святилища.

Решил не отставать от своего протеже и Премьер-Министр Н. Пашинян, который понял угрозу интересам Армении от правды Президента Ильхама Алиева, которая открыла многим глаза на истинное отношение официального Еревана к исламу и мусульманам. Последние выступления Н. Пашиняна показали, что армянская сторона после выступления в Алжире буквально впала в истерику и потеряла всяческую ориентацию в пространстве, испугавшись потерять все свои связи с арабскими и мусульманскими странами, которыми они, когда им нужно, прикрываются как щитом. Судя по всему, советники объяснили Премьеру Н. Пашиняну опасность того, что Армения может окончательно остаться одна и никакая влиятельная диаспора ей не поможет.

Вот почему Никол Воваевич, комментируя слова Президента Ильхама Алиева об армянской исламофобии договорился до того, что стал обвинять Азербайджан чуть ли не в связях с ИГИЛ, совершенно не считаясь с тем, что большинство азербайджанцев мусульмане шииты, а государственное устройство страны носит светский характер, что абсолютно не соответствует идеологии этой террористической организации. Почувствовав, что почва уходит из под ног и Армения теряет последние точки опоры в мусульманском мире, армянский лидер стал кликушествовать и болтать белиберду, которая кроме смеха ничего не вызывает.

Армянская пропаганда попыталась неудачно прокомментировать выступление Президента Ильхама Алиева так, что он якобы разжигает антиармянские настроения среди мусульманских стран, но как всегда промахнулась, так как в этом выступлении не было ничего против армянского народа, а лишь констатировались факты и свидетельства преступлений военно- политического руководства Армении, развязавшего кровавый конфликт, принёсшего множество жертв обоим народам.

Однозначно, что эхо Алжирского выступления Президента Ильхама Алиева так тронуло армянских политиков, что их словно током пронзило, заставив впасть в "пляску святого Вита" от того, что правда об их зверствах и варварствах стала в очередной раз достоянием гласности, заставив их трястись от ужаса того, что все мусульмане в мире поймут истину того, что происходило и происходит в регионе Южного Кавказа на протяжении более 30 лет. Но как бы не психовали армянские руководители, скрыть размеры варварских разрушений и осквернения мусульманских святынь на бывших оккупированных азербайджанских территориях им не удастся.

Не даром речь Президента Ильхама Алиева настолько потрясла его коллег из арабских стран, что имидж Армении среди мусульманских государств упал ниже плинтуса и никакими встречами и выступлениями его уже не поднять.