День Победы, как он был от нас далек…

8 ноября 2022 года исполняется два года со дня исторической даты- освобождение жемчужины Азербайджана-города Шуша, которое стало ярким финалом, ознаменовавшим конец многолетнего конфликта и поставившем большой восклицательный знак во Второй Карабахской Войне. Несомненно, что эта победа будет вписана золотыми буквами в историю Азербайджана, как величайшее событие новейшей истории, послужившее восстановлению территориальной целостности Азербайджанского государства, усилению влияния страны на международной арене и единению азербайджанской нации.

Впервые за несколько веков азербайджанскому народу удалось не только освободить свои территории от иноземных захватчиков, но и доказать всему миру, что азербайджанцы сформировались как единая нация, которая способна при необходимости, консолидироваться в единый железный кулак вокруг своего Лидера-Президента Ильхама Алиева, во имя защиты национальных интересов, территориальной целостности и независимости Азербайджана.

Труден и тернист был путь к Победе. Почти 30 лет азербайджанский народ ждал этого дня, терпеливо ожидая того момента, когда наступит этот долгожданный день. Ведь никому не секрет, что весь азербайджанский народ только и ждал приказа Верховного Главнокомандующего, чтобы сразиться с врагом за освобождение оккупированных территорий. И когда этот день настал, весь Азербайджан встал, как один, на священную войну за освобождение Родины.

Победа Азербайджана в Отечественной войне окончательно поставила крест на стремлениях недругов нашей страны, которые вначале пытались оторвать часть суверенной азербайджанской территории, а затем стереть независимую Азербайджанскую Республику с политической карты мира. Эта Победа стала символом борьбы азербайджанской нации за своё будущее и примером для всех других народов мира, как необходимо бороться до конца, не поддаваясь никакому внешнему давлению, за свои национальные интересы, территориальную целостность и независимость.

Впервые в современной истории Президенту Ильхаму Алиеву удалось военно- политическим путём принудить государство агрессор-Армению исполнить 4 резолюции СБ ООН, обязательные к исполнению, которые агрессор отказывался исполнять почти 30 лет. Азербайджан практически в одиночку, лишь опираясь на поддержку Турции и некоторых других дружественных государств, удалось изгнать оккупантов с оккупированных азербайджанских территорий, в условиях непрекращающегося давления со стороны влиятельных покровителей Армении, которые с подачи влиятельной армянской диаспоры, открыто стали на сторону захватчика и пытались выкручивать руки.

Именно высокое мастерство гроссмейстера дипломатии Президента Ильхама Алиева, который в течении 44 дней войны не только успешно руководил боевыми операциями на фронте, но и грамотно отражал натиски недругов на дипломатическом и информационном фронтах войны, позволили Азербайджану достичь поставленных целей: освободить оккупированные территории и закрепить военный успех, соотвествующий дипломатическим документом - трёхсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года, который стал подтверждением капитуляции агрессора.

На протяжении всей войны Президент Ильхам Алиев, вокруг которого тесно сплотился весь азербайджанский народ, от мала до велика, успешно доказал всему миру, что когда народ един, он непобедим. Исполнив заветы своего великого отца, Общенационального Лидера Гейдара Алиева, который заложил основы будущей Победы, создав основы современного Азербайджана, Президент Ильхам Алиев выполнил своё главное предвыборное обещание, данное в октябре 2003 года, что если мирный переговорный процесс по освобождению оккупированных азербайджанских территорий не даст результатов, Азербайджан использует все свои возможности, чтобы изгнать агрессора со своих земель.

Так и случилось в реальности. Ведь долгий переговорный процесс, который носил в основном имитационный характер, не принёс никаких результатов и лишь был направлен на умиротворение агрессора Армении за счёт жертвы агрессии- Азербайджана. Сменяющие друг друга международные посредники пытались принудить азербайджанскую сторону отказаться от части своей суверенной территории, чтобы достичь призрачного мира, который являлся неприемлемым для нашего народа. И лишь титаническое терпение и железная воля Президента Ильхама Алиева, который не поддался никаким посулам и увещеваниям, позволила Азербайджану преодолеть все эти перипетии и дождаться того самого момента, когда было необходимо молниеносно действовать.

Под руководством Президента Ильхама Алиева, за небольшой отрезок времени, была создана современная азербайджанская армия, обученная и оснащённая по последнему слову военного искусства, которая стала залогом будущей Победы. Массовый героизм и самоотверженность солдат и офицеров азербайджанской армии позволила Азербайджану достичь Победы, нанеся врагу сокрушительные удары. Уникальная операция по освобождению города Шуша стала славным апогеем всей победоносной Отечественной Войны, навсегда вошедшей в анналы мирового военного искусства, как образец успешного синтеза передовой военной мысли и воинского подвига солдат и офицеров, непосредственно претворявших в жизнь поставленные командованием задачи.

Неоценим вклад в достижение Победы верного сподвижника Президента Ильхама Алиева-Первой леди Мехрибан ханум Алиевой, которая на протяжении всей войны делала все от неё возможное, воодушевляя и поддерживая женщин Азербайджана. Именно на ее плечи, в дни войны, выпала нелёгкая доля утешения и заботы о семьях погибших героев войны, раненых и пострадавших военнослужащих и мирных жителей.

Таким образом, Азербайджан, победив в Отечественной Войне, под руководством Президента Ильхама Алиева, доказал всему миру, что избранный руководством страны курс на защиту национальных интересов и территориальной целостности страны пользуется полной поддержкой азербайджанского народа, который един, как никогда и готов идти вперед, во имя достижения новых Побед.

Победив в войне, Азербайджан сразу же приступил к грандиозной, небывалой в истории программе восстановления освобождённых азербайджанских территорий и возвращения почти 1 миллиона беженцев, которую проводит в одиночку, без всякой финансовой помощи международных организаций и стран-доноров.

Не смотря на упорное сопротивление армянской стороны и их зарубежных покровителей, Азербайджан диктует повестку дня мирных переговоров, которая основывается на принципах международного права, территориальной целостности и нерушимости границ.

Эта непоколебимая позиция Азербайджана, неоднократно высказанная Президентом Ильхамом Алиевым свидетельствует о том, что азербайджанская сторона отдаёт предпочтение к скорейшему достижению справедливого мирного соглашения. Опираясь на поддержку всего азербайджанского народа, Президент Ильхам Алиев, шаг за шагом, день за днём, ведет Азербайджан вперёд к достижению поставленных целей.

Никакие силы в мире не смогут разрушить это единство, как бы они не старались. Ведь мудрое руководство лидера Азербайджана Президента Ильхама Алиева, его непререкаемый авторитет как внутри страны, так и зарубежом, гарант дальнейших успехов Азербайджана во всех областях.