Сочинское Заявление - новая победа дипломатии Президента Ильхама Алиева

Автор: Пярвин Мирзазаде

31 октября 2022 года в городе Сочи, состоялась очередная встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, при посредничестве Президента России Владимира Путина, посвящённая нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В преддверии этого события, официальный Ереван и близкие к руководству Армении средства массовой информации, широко муссировали тему предстоящей встречи и намекали на то, что в результате им удастся добиться продления мандата российских миротворцев на более длительный срок и в повестку дня переговоров вернётся вопрос статуса для армянского населения Карабахского региона.

Премьер-министр Н. Пашинян, напустив на себя умный вид, стал неожиданно делать громкие заявления о наличии некоего "российского" плана мирного урегулирования, который армянская сторона готова принять, в отличии от Баку. Всему этому предшествовало то, что армянские власти, в сентябре 2022 года, не сумев добиться от своих союзников по ОДКБ вмешательства в пограничный конфликт, из-за неурегулированности вопроса границы, резко сделали поворот на Запад и начали флиртовать с некоторыми оголтелыми тюркофобскими кругами, которые перенесли всю свою ненависть к Турции и на Азербайджан.

12-14 сентября 2022 года, в ответ на непрекращающиеся провокации и обстрелы, азербайджанская армия нанесла сокрушительный удар по позициям армянской армии и в результате заняла ряд стратегических высот вдоль условной линии бывшей советской административной границы между двумя государствами. Поднятая Ереваном истерика по поводу этих событий получила поддержку со стороны определенных кругов некоторых западных стран, а также, как ни странно, соседнего Ирана, которым почему-то не дает покоя установление мира и стабильности в регионе.

Руководство Армении, которое всегда пыталось усидеть сразу на нескольких стульях, поняв, что помощи от союзников ОДКБ не будет, бросилась искать защиту у новоявленных "друзей", которые всегда испытывали симпатии к "бедной пушистой" Армении, в противовес ненавистным Турции и Азербайджану. Несмотря на то, что согласно союзническим обязательствам по ОДКБ, страны-участники организации обязаны координировать свою политику в области обороны и безопасности, руководство Армении, без согласия своих партнёров по блоку, обратилось в ЕС и ОБСЕ, с просьбой срочно направить миссии наблюдателей в страну, для того, чтобы зафиксировать факты "агрессии" со стороны Азербайджана.

Одновременно, влиятельная армянская диаспора, широко раскрыв свой кошелёк, подключила к развернувшейся антиазербайджанской компании своих прикормленных политиков, которых хлебом не корми, дай посоревноваться в нападках на Турцию и Азербайджан. В это же время, армянская пресса и политики стали активно распространять дезинформацию и ложь о наличии на азербайджанской территории израильских военных баз и о том, что за массовыми протестами в Иране стоят пантюркиские националисты, выступающие за "развал" иранского государства. Все это активно перемешивалось с антиизраильскими и антисемитскими лозунгами, направленными на то, чтобы уверить иранские власти в реальной угрозе, исходящей из Азербайджана.

Армянские официальные лица не вылезали из столиц западных государств, где сделав вид, что главная угроза армянской демократии исходит от Азербайджана, пытались добиться поддержки и сочувствия. Довольно удивительно, что для защиты "молодой армянской демократии" от "кровожадного" Азербайджана сплотились злейшие враги: ряд стран Запада и Иран, политика которых диаметрально противоположна, но как говорится, "враг моего врага- мой друг".

Внешнеполитические ведомства и представители законодательной власти некоторых стран Запада, поддавшись влиянию армянских лоббистов, сделали ряд тенденциозных заявлений, носящих большей частью декларативный характер. Несмотря на это, попытки официального Еревана поднять страны всего Запада против Азербайджана в основном провалились.

Все равно армянским властям пришлось сесть за стол переговоров с азербайджанской стороной в Праге 6 октября 2022 года, чтобы обсудить вопросы достижения мирного соглашения, при посредничестве ЕС и Франции.

В ходе встречи в Праге, армянская сторона вновь попыталась добиться включения в декларацию упоминание о будущем статусе для армянского населения, опираясь на поддержку Франции (которая сейчас выступает в качестве главного союзника Армении на Западе, исходя из своей внутриполитической ситуации). Однако, столкнулась с непреклонной позицией Президента Ильхама Алиева, который отказался даже обсуждать данный вопрос и армянская сторона была вынуждена отступить, под давлением опытного политика Председателя ЕС Ш. Мишеля, который отлично понимает, что данная тема давно закрыта азербайджанской стороной. В качестве компромисса, в текст Пражской Декларации было включено упоминание об Алматинской Декларации о создании СНГ 1991 года, которую армянская сторона постоянно пытается представить как документ о взаимном признании территориальной целостности, без Карабахского региона для Азербайджана, стараясь оставить себе лазейку на реванш в будущем.

Однако армянская дипломатия, ссылаясь на этот документ, делает очередную ошибку, так как Азербайджан (став полноправным членом СНГ только в октябре 1993 года), официально уже был признан всеми странами мира, в границах, включающих Карабахский регион. Естественно, что подписанная Арменией Пражская декларация и постепенное изменение ориентации страны, без ведома главного союзника, вызвала недовольство и официальный Ереван, как всегда, быстренько поменялся, резко сменив свои прозападные убеждения на пророссийские.

В течении нескольких дней руководство Армении вдруг заговорило о поддержке некоего "российского плана" мирного урегулирования, который предусматривает увеличение срока пребывания российских миротворцев на много лет и возможности отложить рассмотрения вопроса статуса для армянского населения на "далекое будущее". При этом, с одной стороны, армянские власти вновь заговорили о своей "вечной верности" России, а с другой стороны, в качестве жеста армянской диаспоры на Западе и их лоббистам делать шаги, которые можно, мягко говоря, назвать "недружественными" по отношению к союзнику.

Наконец, по предложению российской стороны, 31 октября 2022 года, в Сочи прошла долгожданная трёхсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и России, на которую армянская сторона возлагала большие надежды, так как полагала, что сумеет своими капризами надавить на главного союзника, чтобы вместе выступить с единых позиций. Увы для армянской стороны, все их желания в ходе встречи развеялись как утренний туман. Несмотря на то, что премьер-министр Н. Пашинян, в ходе двусторонней встречи, расточал комплименты Президенту В. Путину и буквально умолял помочь давно потерявшей лицо Армении, все, на что он надеялся, не осуществилось.

Президент Ильхам Алиев, сразу же в начале двусторонней встречи с Президентом России заявил, что "Карабахский конфликт - это уже история, он был решён два года назад, поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего", чем фактически закрыл возможность обсуждения данной тематики и в ходе трёхсторонней встречи, заметив, что "нормализация азербайджано-армянских отношений - это тот формат, который требует, конечно же, очень серьёзных шагов", определив главную тему будущих трёхсторонних переговоров.

Таким образом, глава азербайджанского государства, заранее определил тематику дальнейших трёхсторонних переговоров, что стало неприятным сюрпризом для армянского премьера, который питал определенные надежды после двусторонней встречи с Президентом России. Сразу после завершения трёхсторонней встречи, было принято Сочинское Заявление, текст которого свидетельствует о полной победе дипломатии Президента Ильхама Алиева, так как ни одно из ранее анонсированных армянской стороной предложений не нашло там никакого отражения.

Судя по тексту, российский посредник полностью согласился с позицией Президента Азербайджана и не стал поддерживать армянскую сторону, понимая бесперспективность подобных попыток. В тексте не только отсутствует упоминание о неком "Нагорном Карабахе", за который рвут глотку армянские политики, но не затронуты ни тема увеличения срока пребывания миротворцев, ни тема отложения на будущее вопроса статуса.

Как бы не старалась, в преддверии встречи в Сочи, армянская сторона оказать психологическое давление на российскую сторону, организовав за счет "восходящей звезды"-беглого миллиардера Р. Варданяна, многочисленный митинг в Ханкенди с пророссийскими лозунгами и транспарантами, в котором участвовали переодетые в гражданское армянские военнослужащие, все это абсолютно не сработало, не сумев достичь поставленной цели. В Заявлении констатируется стремление сторон достичь мирного соглашения, провести делимитацию и демаркацию границы, открыть региональные транспортные маршруты и воздержаться от использования силы в решении спорных вопросов, то есть там фактически отражены все те 5 базисных принципов мирного соглашения, которые ранее предложил Азербайджан. То есть Президент Ильхам Алиев убедил своего российского коллегу в том, что нереалистичные идеи, которые продвигает армянская сторона и пытается включить в повестку дня, не способствуют достижению мирного соглашения, а наоборот, являются миной замедленного действия, которая может в любой момент взорваться и привести к новой войне в этот довольно непростой момент истории.

За бортом Заявления остались также армянские претензии на то, что Азербайджан, в ходе последних событий сентября, якобы "оккупировал" часть суверенной территории Армении, которые не могут быть приняты ввиду того, что границы между двумя странами точно не определены, а на армянские голословные утверждения Азербайджан всегда ставит вопрос об оккупированных эксклавах, которые согласно административным картам бывшего СССР, конкретно являются азербайджанской территорией.

Если посмотреть на видео и фото изображения с трёхсторонней встречи, то можно заметить, что на лице армянского премьера отразилась гримаса недовольства и разочарования от прошедшей встречи, что выглядело резким контрастом на фоне уверенного, победоносного вида Президента Ильхама Алиева. Однозначно можно констатировать, что и на этот раз гроссмейстер дипломатии мирового уровня - Президент Ильхам Алиев, преподал очередной урок своему армянскому оппоненту, который так и не смог вырасти из своего провинциального облика, пытаясь усидеть на нескольких стульях сразу.

Вот почему премьер Н. Пашинян, не сумев добиться ничего конкретного на встрече в Сочи, сразу же отправился в Тегеран, чтобы хотя бы там чего-нибудь достичь. "Нежная любовь" армянского руководителя к Ирану объясняется тем, что там он всегда чувствует себя как "рыба в воде", в кругу ортодоксальных мусульманских клириков и представителей влиятельной диаспоры, с которыми находит общий язык. Вот и в ходе визита в Тегеран, Никол Воваевич подписал несколько соглашений с иранскими партнёрами, в том числе по поставкам иранского природного газа на армянский рынок, что наверняка затронет интересы российского монополиста Газпрома, который теряет своих клиентов из введённых против России западных санкций.

Вернувшись в Ереван, армянский премьер сделал вид, что ничего не произошло и все идёт путём, как и предполагалось. Сразу же официальные армянские лица и средства массовой информации начали по своему толковать итоги встречи в Сочи и текст Заявления, открыто выдумывая всяческие небылицы и предположения о том, что якобы все чего они хотели добились и мол на предстоящих переговорах эти несбыточные идеи (сроки нахождения миротворцев, статус армянского населения Карабахского региона, отвод азербайджанских войск и тд.) найдут отражения в повестке дня при полной "поддержке" российского посредника, чем откровенно обманывают и армянский народ, и самих себя.

Для этого, армянская сторона специально искажает в нужном для себя духе слова российских официальных лиц, придавая им желаемый Арменией контекст, хотя в реалии эти выступления носят совсем другой характер. Подал голос и потенциальный конкурент Никол Воваевича, бывший российский гражданин (хотя пока точно не известно, освободил ли Президент России его от гражданства), апатрид, а ныне потенциальная мишень для азербайджанских беспилотников-Рубен Варданян, которому страшно хочется побыстрее махнуть с неспокойной территории, где размещены миротворцы, в более уютный и знакомый ему Ереван. Сделав заявления о том, что не смотря на отсутствие в тексте Сочинского Заявления желаемых армянской стороной идей, он "думает", что они подразумеваются и будут обсуждаться в будущем.

Однако, как бы не старались армянские политики сделать хорошую мину при плохой игре, можно однозначно сделать вывод, что и этот раунд переговоров проигран ими в чистую и шансов у них отыграться больше нет. Чем быстрее в Ереване перестанут прыгать с одних колен на другие, лишь бы заморозить ситуацию и отложить достижение мирного соглашения, тем быстрее удастся добиться мира и безопасности в регионе.

Очередной внешнеполитический успех Президента Ильхама Алиева свидетельство того, что лидер Азербайджана на равных с главами ведущих мировых держав, отстаивает в непростой ситуации национальные интересы страны и умеет доказывать правоту своей позиции, основанной на уважении международного права, добиваясь того, что его мнение принимается за основу, для решения важных региональных и мировых проблем.