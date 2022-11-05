"Лебединая песня" Рубика Варданяна

Автор: Пярвин Мирзазаде

Как и ожидалось, одним из лидеров сепаратистов, на территории, где временно размещены российские миротворцы, стал миллиардер Рубен Карленович Варданян, отказавшийся от гражданства России (во всяком случае на словах) и бежавший от западных санкций из Москвы, дабы спасти свои грязные деньги, украденные из госбюджета России.

Став главой квази-правительства сепаратистов, господин Р. Варданян окончательно превратился в законную цель для азербайджанского правосудия, согласно которому, любое лицо, выступающее за отторжение части территории Азербайджанской Республики, совершает тяжкое государственное преступление и подлежит самому строгому наказанию.

Р. Варданян и до этого неоднократно нарушал азербайджанское законодательство, незаконно посещая оккупированные азербайджанские территории и финансируя сепаратистов. Но так как теперь гражданин Р. Варданян (правда не понятно пока какого государства), совершил новое преступное деяние осознанно и преднамеренно, то за это преступление подлежит наказанию, в соотвествии с законами Азербайджанской Республики. А учитывая тот факт, что данное лицо фактически возглавило незаконное вооружённое формирование, коим являются руководящие органы сепаратистов, то оно подлежит немедленному задержанию, или же ликвидации всеми доступными способами. Так что, рекомендуем господину Р. Варданяну при выходе из своего укрытия, где он прячется в окружении своих телохранителей, вглядываться в небо в поисках Байрактара, так как не далёк тот час, когда его настигнет справедливое возмездие.

Видимо господин Р. Варданян, убегая из Москвы в далекий и не родной для него Карабах и не думал, чем это для него закончится, надеясь, что сумеет прикрыться своими миллиардами и переждать до лучших времён, когда сумеет вернуться в родную для себя Москву, где привык шиковать и разбрасываться деньгами налево и направо. Но увы, все закончится для него плачевно и очень скоро, если он не поторопится унести свои ноги из чужой земли.

На этот раз чутьё этого дельца и афериста подвело его как никогда и вместо трамплина для занятия высокого кресла в Ереване, он получит цинковый гроб, в который упакуют его бренные останки (если ещё что-то останется после удара Байрактара), для отправки на Ваганьковское кладбище, где он давно приобрёл себе место для упокоения. Не помогут ему ни его высокопоставленные друзья, ни партнёры по бизнесу, с которыми он разворовывал и вывозил бабки из России, ни командование миротворцев, с кем он уже успел скирюховаться, ни подельники-сепаратисты, которым обещал финансовую поддержку за возможность укрыться, ввиду того, что всеми своими последними глупыми шагами и заявлениями, "великий комбинатор" Р. Варданян перешёл все возможные красные линии и не оставил себя шанса на спасение от азербайджанского правосудия.

Незадолго до своего рокового шага, который он сделал 4 ноября 2022 года, став одним из лидеров сепаратистов и возглавив никем не признанное "правительство", которое до него безуспешно возглавлял провинциал без роду и племени, Р. Варданян дал развёрнутое интервью российскому изданию "Коммерсантъ", в котором поделился своими "сокровенными" мыслями относительно своего тёмного будущего. Как успешный делец, который в своё время тайно вывез за рубеж и успешно отмыл миллиарды долларов, украденных из госбюджета России, господин Р. Варданян не случайно выбрал это российское средство массовой информации, которое имеет определенное реноме и в России и на Западе, как хорошо информированный источник, близкий к влиятельным кругам.

Корреспондент этого довольно респектабельного медиа ресурса не устоял перед щедрыми дарами Рубен Карленовича и в ходе интервью открыто проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана, называя Карабахский регион "арцахом" и тем самым признавая "независимый статус" этого квазиобразования.

Такое недостойное поведение этого журналиста нельзя оправдать никакими принципами свободы слова, так как подача материала в такой искаженной формой, противоречит подписанным межгосударственным документам между Азербайджаном и Россией, в частности, подписанной в феврале 2022 года "Декларации о стратегическом взаимодействии", где в пункте 11 записано, что "Российская Федерация и Азербайджанская Республика решительно пресекают на своих территориях деятельность организаций и лиц, направленные против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой Стороны".

То есть, проплаченная реклама данного преступного лица в известном российском медиа ресурсе, которая подпадает под действие этого пункта Декларации, противоречит международным обязательствам России. Надеюсь российские правоохранительные органы в ближайшее время найдут возможность и изучат соответствие этого интервью действующему законодательству и обязательствам России.

Посмотрев интервью господина Р. Варданяна можно сделать вывод, что сбежав от санкций в так называемую "серую зону", он под флагом сепаратизма намерен совершить прыжок из Карабахского региона в высокое кресло в Ереване, чтобы сместить Никол Воваевича Пашиняна, которому он проиграл в честной борьбе на внеочередных парламентских выборах в июне 2021 года с разгромным счётом, не набрав даже минимального числа голосов. Как всегда, используя демагогию и вводя слушателей и читателей в заблуждение, Р. Варданян с "умным" видом рассуждал о древней истории армянского народа, как будто все другие народы на земле прилетели с другой планеты.

Не случайно было выбрано и место для интервью: во дворе древнего албанского монастыря, который в своё время был присвоен армянской григорианской церковью, чтобы показать "глубокую религиозность" этого не имеющего ничего святого прожжённого махинатора, который никогда не останавливался ни перед чем, устраняя конкурентов и бывших партнёров со своего пути.

Слушая Рубик джана, становилось тошно от белиберды, которую он нёс, обманывая соотечественников и армянское население Карабахского региона Азербайджана, обещая им "золотые горы" и уровень развития на уровне Сингапура, с привлечением иностранных инвестиций. Видимо известный аферист и хапуга Р. Варданян, который ранее умело развалил российскую авиапромышленность, думает, что кто-то кроме него и его друзей-подельников будет вкладывать средства в потенциальные трофеи, которые потом останутся после интеграции Азербайджану.

То что Р. Варданян обещает сделать "прибыльным и процветающим" сельское хозяйство, как только он приступит к исполнению своих обязанностей-это блеф, рассчитанный на простачка, так как после освобождения оккупированных азербайджанских территорий, сепаратисты лишились большей части плодородных земель, энергомощностей и зависят сейчас от дотаций и поставки дармового газа и света из Армении.

Традиционно, экономика бывшей НКАО в советское время была связана с переработкой и рынками сбыта продукции в городах Баку, Гянджа, Барда, Сумгаит, Мингечаур и др., а также дотациями, получаемыми из республиканского бюджета. Колхозы, совхозы и предприятия бывшей автономии работали в тесной кооперации с республиканскими предприятиями, которая была нарушена в 1988 году, после развязывания армянскими националистами кровавого конфликта. Махинатор Р. Варданян, который привык отмывать чужие деньги, воровать из государственного бюджета и захватывать чужие предприятия, не сумеет предложить армянскому населению что-нибудь новое, кроме того, что умеет. Поэтому всякие фантастические проекты относительно того, что Р. Варданяну и его банде удастся что-то создать в социально-экономическом развитии армянского населения-откровенный обман и надувательство.

Многие знающие господина Р. Варданяна по временам его учебы и деятельности на поприще разграбления России, хорошо знают о том, что он готов удавиться за копейку и никогда не упустит своей выгоды. Так что те, кто ждёт широких жестов и громадных пожертвований от новоявленного спасителя из Москвы, глубоко ошибается. "Бесплатного кина не будет", все это только обещания, тем более сейчас, когда все зарубежные активы Р. Варданяна под строгим контролем, учитывая их источник.

Ну не смог удержаться Рубен Карленович и повторил застарелые тезисы мирового армянства о том, что мол "арцах", то есть азербайджанский Карабах, это древняя армянская земля и ее нельзя потерять, мол азербайджанцы здесь чужие и армяне до конца будут "бороться" за право жить на ней. Главной своей задачей Р. Варданян считает скорейшее международное признание сепаратистов, обещая использовать весь свой потенциал и влияние, опираясь на диаспору. Р. Варданян старался представить себя как "самостоятельного" независимого политика, готового на все ради достижения "священной цели", которому абсолютно не интересно о чем будут договариваться руководство Армении и Азербайджана, так как без "согласия" сепаратистов и удовлетворения их аппетита относительно "независимости" все это не имеет силы.

Особенно намекая на свои пророссийские симпатии и связи в Москве, Рубен Карленович предлагал продлить срок пребывания миротворцев, чуть ли не навсегда, запамятовав одну маленькую деталь о том, что у сепаратистов об этом никто спрашивать не собирается. Интересно, как он запоёт, если останется в живых до того дня, когда оставшиеся армянские вооружённые формирования покинут эту территорию и сепаратисты останутся одни без прикрытия.

Подобные рассуждения расчётливого дельца показывают, что ради удовлетворения своих амбиций он готов пожертвовать жизнями простых людей, развязав новую войну. Спекулируя на теме "безопасности и прав" армянского населения Карабахского региона Азербайджана, Р. Варданян сам подставляет их, при этом в любой момент он все бросит и удерёт под надуманными предлогами, ведь сам-то он не местный.

Теперь, после того, как он стал одним из лидеров сепаратистов, сторонники Р. Варданяна пытаются представить его как нового "Мессию" (спасителя) армянского народа от "кровожадных" тюрков. В то же самое время, господин Р. Варданян, используя свой российский паспорт, спокойно проводит время в фешенебельных отелях и ресторанах на берегу Босфора, занимаясь там бизнесом, уплетая турецкие деликатесы и запивая эксклюзивным вином, на время забыв свои тюркофобские взгляды.

Окружение Рубена Карленовича уже подняло вселенский шум, комментируя информацию в азербайджанской прессе относительно того, что став одним из лидеров сепаратистов, он превратился в законную цель для азербайджанских беспилотников, называя это проявлением "армянофобии". Эти невежды, прежде чем открывать рот и вякать, должны были бы давно усвоить, что наказание преступников, вне зависимости от их национальной принадлежности и социального статуса, является обязанностью любого государства. Принадлежность к армянскому народу Р. Варданяна не является для него своего рода индульгенцией от возмездия за совершенные им преступления на территории суверенного и независимого Азербайджана.

Конечно, вскоре господин Р. Варданян подключит своих друзей как на западе, так и на востоке, подкупит пару-тройку газет и телеканалов, которые поднимутся на его защиту, но это не спасёт его от наказания. Все последние выступления и заявления Р. Варданяна-это его "лебединая песня", так как времени на этом свете у него остаётся все меньше и меньше. Если бы господин Р. Варданян и ему подобные вняли бы голосу разума, одумались и бежали бы из Азербайджана, пока не поздно, то возможно ещё могли бы спасти свои шкуры. Ведь не даром Президент Ильхам Алиев не раз предупреждал таких как они, "охотников" за чужими землями о том, что азербайджанский железный кулак всегда наготове и пощады врагам территориальной целостности и независимости Азербайджана не будет!