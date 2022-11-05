Сидящие на штыках: муллократы превратили жизнь своих граждан в ад

Автор: Пярвин Мирзазаде

"Мы везде создаем чудеса", заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Да, формально рассуждая, глава государства это сказал на открытии в поселке Зиря Хазарского района Баку крупнейшего в регионе завода по переработке оливкового масла и столовых оливок ООО "Абшеронские оливковые сады". Но эти слова главы нашего государства нужно рассматривать в куда более широком контексте.

С момента восстановления своей независимости Азербайджан совершил множество чудес. Проделан путь от государства, которое нуждалось практически во всем, к политическому, экономическому и военному лидеру Южного Кавказа. Азербайджан одержал историческую победу в 44-дневной войне, вернув практически все свои оккупированные территории. Причем, сделал это вопреки планам и желаниям всех трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Азербайджан превратился в государство, играющее важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Наша страна председательствует в Движения неприсоединения, Президент Ильхам Алиев был избран председателем Движении неприсоединения, обладает высоким авторитетом и в Лиге арабских государств, ОИК, Организации Тюркских Государств, ШОС, ГУАМ, СНГ.

Азербайджан восстанавливает освобожденные территории шокирующими весь мир темпами. Уже введены в эксплуатацию два из трех международных аэропортов в Карабахе. Уже проложены тысячи километров новых, высочайшего качества дорог. В освобожденный Карабах уже возвращается жизнь. Это и есть чудеса, которые творит Азербайджан. Они завораживают и служат интересам граждан нашей страны, нынешнему и будущим поколениям.

Очень точно было отмечено в публикации Geopolitical monitor, что Баку сумел наладить хорошие отношения с окружающими Иран странами. "Иран, находясь под санкциями, десятилетиями опирался на Россию, Северную Корею и Сирию. А Президент Азербайджана сумел не только в десять раз увеличить масштабы международных отношений страны, но и заключил военный пакт с Турцией, альянс с Израилем и обеспечил поддержку со стороны стран Персидского залива", - говорится в статье.

Да, все это правда. Правдой является и то, что правящий в Иране муллократический режим превратил жизнь своих сограждан в сущий ад. Который уже месяц в этой стране продолжаются акции гражданского неповиновения. Карательные акции против собственного народа, попытки потопить протесты в крови- единственная "стратегия" муллократов. При этом, опора режима, Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже не монолитен в вопросе дальнейшего применения жестокости против своих же сограждан.

Есть уже информация о том, что азербайджанские офицеры в руководстве КСИР обеспокоены жесткими мерами подавления, протестов к которым их вынуждают прибегать. Есть также сведения о том, что военнослужащие, отправленные подавлять протесты, отказались применять оружие. Да, пока это не привело к краху правящего режима. Но нет никаких сомнений в том, что он обречен.

Потому, что он не сумел дать своему народу ничего хорошего. Кто являются нынешними союзниками подсанкционного Ирана? Только такие же подсанкционные Северная Корея и Россия, а также государство-лузер региона Армения. С такими союзниками прогресса достичь просто невозможно. И это понимают рядовые иранцы. Многие из них бывали в Азербайджане, увидели уровень свобод в нашей стране. Они увидели, что уровень жизни в Азербайджане выше, чем в Иране.

И они понимают, что причины их отсталости- правящий режим. Который несет всюду не процветание, а шантаж. Не мир, а смерть. Да, муллократический режим умудрился нести смерть даже гражданам Украины, которые никогда и ничего плохого Ирану не делала. Не случайно же в разных городах Европы этнические иранцы выходили на акции протеста вместе с украинцами. Они требовали от режима мулл прекратить поставки оружия России.

А тем временем, режим мулл попытался прибегнуть и к шантажу против Азербайджана. Он начал бряцать оружием у наших границ. Наша страна, естественно, нашла, чем ответить. Командующий группой специального назначения Вооруженных сил Турции в Азербайджане генерал-полковник Бахтияр Эрсай понаблюдал за учениями азербайджанского спецназа на границе с Ираном. В Тегеране, я уверен, поняли этот месседж.

Светский, обладающий мощной экономикой и могучей армией, а также имеющий верных союзников Азербайджан, будем откровенны, не по зубам муллократическому Ирану. Во главе которого находятся те, кто сеет злое, временное, недолговечное. Муллократам просто нечем гордиться. Они лишили молодежь своей страны перспектив развития. Они сидят на штыках. Пока сидят. Совершенно забывая, что по этому поводу говорил по этому поводу Наполеон Бонапарт.