"Шустрый" Эдмон Марукян подрывает возможное мирное соглашение с Азербайджаном

Автор: Пярвин Мирзазаде

Посол по особым поручениям МИД Армении господин Эдмон Марукян, продолжает свою бурную деструктивную деятельность, направленную на подрыв возможного достижения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Используя свой аккаунт в твиттере (как источник распространения дезинформации и лжи), этот новоявленный дипломат пытается уверить собственный народ и международную общественность в том, что достижение мирного соглашения между двумя государствами возможно лишь при условии отторжения части суверенной территории Азербайджана- Карабахского региона, во имя призрачных "прав и безопасности" проживающего там армянского населения.

Довольно занятный довод, можно сказать марукяновское "ноу хау" в международных отношениях, когда для обеспечения прав национального меньшинства, необходимо расчленение независимого государства. С таким же успехом, по логике "новатора" Э. Марукяна, нужно разделить все страны в мире, кроме, естественно, Армении. Как известно, Армения является практически мононациональным государством, в котором после изгнания в 1988 году мусульман-азербайджанцев и курдов, проживают только армяне и небольшое количество арменизированных курдов- езидов.

Не сумев добиться успехов на политическом поприще в качестве лидера оппозиции в ноябре 2020 года (после поражения Армении во Второй Карабахской Войне и капитуляции), господин Э. Марукян быстренько перестроился и переметнулся на сторону нынешних армянских властей, получив высокий пост в МИД, чтобы оставаться на плаву и не уйти в небытие. Ему и его бывшим "коллегам" по оппозиции не удалось сместить премьера Н. Пашиняна, по причине отсутствия широкой народной поддержки и полного разочарования армянского общества в утопических идеях о миацуме (присоединении), охвативших страну аж с 1988 года.

Однако господину Э. Марукяну, которому на заре движения за "миацум" было всего ничего, захотелось вновь испытать те ложные чувства подъёма национального духа, которые стоили больших жертв армянскому народу. Для этого, посол по особым поручениям МИД Армении, под соусом "миротворчества" предлагает вновь раскрутить спираль практически затухшего конфликта, выдвигая неосуществимые трактования мирного соглашения и утопические предусловия, заранее зная, что все это является красными линиями для Азербайджана и фактически поводом для возобновления боевых действий.

Решив, что он обладает достаточными знаниями и опытом на дипломатическом поприще, набравшись смелости, господин Э. Марукян использует любую возможность, чтобы не сходить со страниц армянской прессы, комментируя (в присущем ему непримиримом духе) события на линии соприкосновения сторон и осмеливаясь подвергать критике слова гроссмейстера дипломатии мирового уровня, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, до уровня которого новоявленному послу по особым поручениям вырасти никогда не удасться. Вот и всю прошедшую неделю господин Э. Марукян кликушествовал и старался отличиться своими "глубокими" рассуждениями относительно происходящих событий и выступлений главы Азербайджанского государства, которого боится как огня.

Яркая, проницательная речь Президента Ильхама Алиева в городе Шуша, 8 ноября 2022 года, на праздновании второй годовщины Победы в Отечественной Войне, очень испугала официальный Ереван. В связи с этим, армянское руководство предоставило господину Э. Марукяну (к которому до сих пор относится с определенным подозрением) возможность выступить на страницах правительственного печатного органа страны-"Республика Армения", где он попытался неудачно прокомментировать выступление Президента Ильхама Алиева, в надежде хоть как-то поправить имидж нынешних армянских властей.

Не случайно, что для этого интервью была выбрана газета, издающаяся на русском языке. Дело в том, что власти в Ереване сильно напуганы переездом бывшего российского олигарха Р. Варданяна из Москвы на территорию, где временно размещены российские миротворцы. Став одним из лидеров сепаратистов, Варданян внезапно "воспылал" странной любовью к чужому для него Карабаху, стараясь уберечь награбленные им средства у русского народа от западных санкций.

С целью привлечения на свою сторону как влиятельной армянской диаспоры в России, так и нейтрализации Рубик джана (который если уцелеет и не станет жертвой Байрактара, планирует совершить прыжок в Ереван), господин Э. Марукян, всегда отличавшийся прозападными взглядами и русофобией, вдруг вновь сделал резкий поворот в сторону традиционного союзника и заговорил на нелюбимом им русском языке. Как всегда, рассуждая о своем "притворном" миролюбии, ПОП (сокращение от словосочетания посол по особым поручениям) стал рассуждать о том, что мол Азербайджан "не хочет" реального мира и не готов идти на компромиссы, чтобы достигнуть мирного соглашения.

По мнению Э. Марукяна, для достижения мирного договора необходимо, чтобы Азербайджан отказался

от своих "максималистских" требований и пошёл бы навстречу Армении, отвёл войска от границы, освободил якобы "оккупированные" армянские территории, согласился бы обсуждать статус Карабаха, сев за стол переговоров с сепаратистами, признав, что проблема "ещё не решена", вновь вернулся бы к переговорам в рамках почившей в бозе Минской группы ОБСЕ и тд.

Вообщем, полный набор застарелых армянских требований, словно это Армения выиграла войну и сейчас диктует условия мирного соглашения. Не успокаиваясь, ПОП договорился до того, что стал настаивать на том, что Азербайджан должен удовлетворить армянские требования в полном объеме, иначе никакого мирного соглашения достичь будет невозможно.

Считая себя "крупным" специалистом в области международных отношений, ПОП решил, что в праве давать оценку выступлениям Президента Ильхама Алиева. Но как всегда, попал впросак, когда сказал, что выступления Президента Азербайджана вызывают озабоченность и наносят удар по мирным переговорам, противореча достигнутым в Сочи договорённостям. Эти слова ПОПа-верх фарисейства и двуличия, от которых можно только хохотать и сожалеть, что уровень его знаний недостаточен, чтобы понять их сущность.

Ну прежде всего, хочется порекомендовать господину ПОПу внимательно изучить текст выступлений Президента Ильхама Алиева, прежде чем давать свои непрофессиональные комментарии. Если у господина Э. Марукяна есть проблемы, ввиду недостаточного знания русского языка, он может найти текст выступлений на английском языке, знанием которого он всегда гордится, как родным армянским. Еще раз для информации господина ПОПа: Азербайджан предложил 5 базисных принципов мирного урегулирования, которые были приняты армянской стороной. Теперь же, представители официального Еревана пытаются интерпретировать их в свою пользу, искажая их сущность и выдвигая дополнительные невыполнимые предусловия.

Президент Ильхам Алиев конкретно и четко ставит вопрос перед руководством Армении о том, что если они действительно хотят мира, пора перестать вилять хвостом и необходимо сесть за стол переговоров и договариваться на основе этих базисных принципов. В противном случае, последствия срыва мирного процесса полностью ложатся на армянскую сторону. Что же касается выдвигаемых армянской стороной "новых" толкований и предложений, то это перепевы старых предложений сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые давно потеряли актуальность.

Армянская сторона, требуя вывода азербайджанских войск с якобы "армянской территории", прежде всего должна сесть за стол переговоров по вопросу делимитации и демаркации границы, вывести остатки своих войск с территории, где временно размещены миротворцы, освободить 7 эксклавов Газахского района и селение Кярки Нахчыванской Автономной Республики. Лишь после этого можно будет говорить о принадлежности высот на приграничной территории.

Что же касается Сочинского трёхстороннего Заявления, то стороны договорились лишь воздерживаться от применения силы, что не ограничивает права Азербайджана на ответные меры самообороны в случае армянских провокаций.

Старясь показать себя "знающим дипломатом", господин ПОП вновь вернулся к теме посредничества сопредседателей Минской группы ОБСЕ, начав спекулировать на эту тему, "скромно" умолчав о том, что этот формат скорее мертв, чем жив и в обозримом будущем совместной работы не предвидится.

Так что очередной обман аудитории со стороны господина ПОПа вновь не удался. После своих громких заявлений в русскоязычной прессе для того, чтобы запудрить мозги диаспоре в России, а также в странах СНГ и урвать немного деньжат на хлеб насущный, господин Э. Марукян немедленно приступил к охмурению армянской диаспоры на Западе, продолжая свою "твиттовую" дипломатию на английском языке для слушателей в Европе, США и Канаде, где русский сейчас не в моде.

Шустрый Эдмон Грачикович, понимая, что одними реверансами к России и заявлениями о том, что "миротворцы должны остаться в Карабахе чуть-ли не навсегда" сыт не будешь, поспешил параллельно выпустить пару твитов относительно "будущего" армянского населения Карабахского региона Азербайджана.

В них он поделился своим "видением" того, как по его мнению, азербайджанские власти "должны" вести переговоры с сепаратистами. Так как господин ПОП понимает, что идея с "вечным" нахождением миротворцев не проходная на Западе, он выдвинул свою "концепцию", согласно которой переговоры Азербайджана со своими гражданами армянской национальности должны проходить при неком международном посредничестве.

При этом он попытался задать "риторический" вопрос о том, что если это внутреннее дело Азербайджана, мол почему в переговорном процессе задействованы международные посредники в лице ЕС, России, США и т.д. Этим господин ПОП постарался вновь обмануть как армянский народ, так и международных посредников, так как Азербайджан не намерен ни с кем обсуждать судьбу своих граждан, а переговоры ведутся лишь по проблемам двусторонних отношений с Арменией.

Президент Ильхам Алиев в Сочи заявил, что "Карабахский конфликт - это уже история", поставив точку над и в этом вопросе. Азербайджан готов и уже ведёт переговоры с представителями армянского населения Карабахского региона, но не с самозваными лидерами сепаратистов, которые погрязли в преступлениях. Так что комментарии по этому вопросу господина ПОПа абсолютно, мягко говоря, неуместны и не отражают существующих реалий. Азербайджан не нуждается в международном посредничестве в вопросе интеграции армянского населения в азербайджанское общество и гарантирует гражданам армянской национальности все права и свободы, согласно Конституции Азербайджана 1995 года и международным обязательствам, взятым на себя.

Увы этого господину ПОПу оказалось не достаточным и в очередном своем твите, комментируя провокационное заявление относительно обстрела "мирного" армянского трактора в зоне временного нахождения миротворцев, он вновь, чтобы завоевать симпатии сердобольных друзей Армении на Западе, даже всплакнул о том, что все это дает основания говорить о том, что мирное армянское население в Карабахе под Азербайджаном "жить не сможет" и мировое сообщество должно реагировать на эти события. Ну что касается мирового сообщества, оставим на его совести тот факт, что при его молчании, почти 1 миллион беженцев были изгнаны Арменией с оккупированных азербайджанских территорий почти 30 лет и оно ничего не сделало для того, чтобы заставить страну-оккупанта выполнить обязательные для исполнения 4 резолюции СБ ООН, которые поддержали все постоянные члены СБ, включая страны- посредники США, Россию и Францию. Что же касается обстрелов "мирных" армянских тракторов, то не стоит забывать, что в последнее время армянской стороной на территории, где временно размещены миротворцы, усиленно ведутся фортификационные работы, в нарушении трёхсторонних Заявлений. С целью организовать информационное прикрытие этих незаконных работ, армянские военные периодически устраивают пропагандистские шоу, с обстрелами задействованной техники. А затем такие же "видные" армянские пропагандисты как ПОП Э. Марукян, тиражируют эту провокационную информацию по миру с целью доказать, что совместное проживание двух народов невозможно и чтобы предотвратить очередной "геноцид", необходимо отобрать у Азербайджана эту территорию и присоединить к Армении, чтобы воплотить в жизнь их неосуществимую мечту о "миацуме".

Но тут опять ПОП промахнулся. Никто на его твит особо внимание не обратил, а наоборот, международные посредники в лице ЕС, США и России, приветствуют прямые контакты между азербайджанскими властями и представителями армянского населения Карабахского региона Азербайджана, которые будут способствовать диалогу и примирению. Как бы господин ПОП не старался, но все его усилия, как правило, дают обратный эффект и вместо того, чтобы заручиться поддержкой внутри страны и зарубежом, армянские власти продолжают терять и так низкий свой рейтинг.

Одно ясно, что поджигатели войны, среди которых находится и господин Э. Марукян, своими провокационными заявлениями и дезинформацией стараются вновь зажечь огонь войны, который может дорого обойтись всему армянскому народу. Есть только один путь- налаживание мирного сосуществования народов двух стран, взаимное признание территориальной целостности, а не его армянской версии "без Карабахского региона" (о чем в последнее время трубят армянские политики), справедливая делимитация и демаркация границы, открытие региональных транспортных коридоров, налаживание межнационального диалога и примирения.

В этом случае в регионе Южного Кавказа воцарится мир и стабильность, а господин ПОП может остаться без работы, так как его провокационные услуги больше не понадобятся.