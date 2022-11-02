Ваши реваншистские выступления могут дорого обойтись армянскому народу

Автор: Пярвин Хайям оглу Мирзазаде

Господин Марукян, прежде чем давать комментарии моей статье, посвящённой Вашей персоне, было бы неплохо вначале ознакомиться с моей биографией и жизненным путём. Я конечно понимаю, что Вы не выдержали и поспешили ответить мне в свойственной себе манере, которая отличается тенденциозностью и пронизана тюркофобией. Но как дипломат, со стажем работы в МИД Азербайджана более 33 лет, хотел бы напомнить Вам следующее.

Во первых, я старше Вас (как минимум на 15 лет), а так как на Кавказе, где мы живем, принято относиться к старшим с уважением и почетом, вне зависимости от того, речь идёт о друге или недруге, то Ваше панибратское обращение ко мне, по крайней мере, выглядет хамским и неуважительным. Если бы вы внимательно прочли мою статью, то увидели бы, что я обращаюсь к Вам по имени и отчеству, или со словом "господин".

Существует также общепринятая норма этикета обращения, знание которой характеризует уровень собеседника. В отличии от Вас, который в одночасье стал послом по особым поручениям МИД, лишь потому что Вы в какой-то момент предпочли своему забвению на задворках истории, какой-либо государственный пост и согласились, стиснув зубы, на эту должность, я прослужил в МИД долгое время и знаю азбуку дипломатического протокола и этикета наизусть. Поэтому рекомендовал бы Вам, пока не поздно, выучить азы дипломатии и научиться обращаться к незнакомым Вам людям на Вы, а тем более, имеющим ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Такое панибратское отношение, как будто мы с вами в детстве гоняли футбол или воровали яблоки в соседском саду, в родном для вас древнем азербайджанском городе Каракилсе, который в середине 30-ых годов стал Кироваканом, а теперь называется Ванадзором.

Что касается Ваших замечаний относительно своего фото, размещённого в статье, то хочу напомнить, что власти Армении давно закрыли доступ из Азербайджана к армянским сайтам, поэтому пришлось довольствоваться не лучшими Вашими фотографиями, где Вы выглядите новым "Талейраном", а довольно посредственной фотографией, которая показывает Ваше истинное лицо-оголтелого реваншиста и сторонника войны до "победного конца", в обличии волка в овечьей шкуре.

Что касается Вашей оценки моей статьи и дипломатической деятельности, то хотелось бы напомнить, что не Вам судить об этом, так как Вам трудно понять, что такое истинная дипломатия ввиду того, что Вы всегда стремитесь к новым войнам и продолжению конфликта, вместо диалога и примирения, которая предполагает эта профессия. Может быть Вам кажется, что Ваши выступления и призывы направлены на достижение мира, которого давно жаждут народы региона, но в сущности это не реалистические и далекие от истинного положения дел тезисы, призывы к новой войне и присвоению азербайджанских территорий.

Ведь ещё в ноябре 2020 года, Вы и ваши сторонники, захватывая здание Национального Собрания Армении, требовали отказаться от "позорного" мира и бороться до победного конца. Теперь же, получив должность посла по особым поручениям МИД Армении, Вы пытаетесь выглядеть притворным "миротворцем", требуя отторжения части Карабахского региона Азербайджана во имя иллюзорного мира, заранее зная, что это категорически неприемлемо для азербайджанской стороны и является новым казусом белли (поводом для войны).

Прежде чем стыдить меня, я бы рекомендовал Вам, для начала, перестать распространять ложь и небылицы о прошедшей Второй Карабахской Войне, об отношениях между двумя соседними народами и Вашего искаженного видения мирного процесса. Это же Вы утверждаете, что все свидетельства о варварском ракетном обстреле мирных азербайджанских городов Гянджа, Барда, Тертер и других во время войны, когда было убито более 100 мирных жителей и ранены сотни людей, включая женщин, стариков и детей, просто "фейк" и азербайджанская пропаганда, хотя все это документально подтверждено независимыми свидетелями.

Это Вы в своих твитах, под видом заботы об армянском населении Карабахского региона Азербайджана, настаиваете на том, что их будущее в Азербайджане невозможно и для того, чтобы избежать вынужденной "депортации", необходимо отторгнуть эту часть территории независимой страны и присоединить к Армении.

Может быть ваши учителя из соросовских организаций, (которым вы обязаны своей учебой за рубежом и многочисленными курсами в европейских странах), научили вас лгать и под видом правды преподносить откровенную ложь, но всякий профессиональный дипломат, ознакомившись с Вашими выступлениями понимает, что речь идёт об отторжении азербайджанской территории и присоединения к Армении, под соусом обеспечения безопасности, прав и тд. армянского населения Карабахского региона.

А как ещё можно воспринимать ваш твит с сожалением о том, что Президент Ильхам Алиев будучи в Сочи, сразу же отверг всякие попытки обсуждать тему Карабаха, сказав что все это в прошлом. На что Вы, как "восходящая звезда" армянской дипломатии, отреагировали, что это "не путь к миру". Видимо по вашему, "путь к миру"-это аннексия и присвоение чужих земель суверенных государств, под предлогом обеспечения прав и безопасности национального меньшинства, которое уже самоопределилось на исторических азербайджанских территориях. И для этого мира нужно снова ввергнуть армянский народ в пучину войн и конфликтов.

Так как Вы ещё достаточно молодой человек, хотелось бы Вас проинформировать, что до 1988 года, когда армянские радикалы развязали кровавый конфликт и для начала депортировали всех азербайджанцев (почти 300 тысяч) из Армении, оба соседних народа- азербайджанцы и армяне, жили мирно вместе, без всяких проблем между ними. Так как Вы, в силу своего юного возраста, никогда не были в то время в Азербайджане и в Баку, то как старший по возрасту могу засвидетельствовать, что никто тогда не спрашивал какой ты национальности и вероисповедания, так что все ваши домыслы-это просто бред больного воображения о том, что два народа не могут жить вместе.

Ваш последний твит, посвящённый встрече в Сочи 31 октября 2022 года, где вы в очередной раз пытаетесь выставить себя "глубоким" дипломатом и пишете о том, что "путь к миру лежит через вывод азербайджанских ВС с суверенных территорий Армении, возвращение всех военнопленных, делимитацию границ в соответствии с Алматинской декларацией и протоколом 1991 года, открытие коммуникаций на основе суверенитета сторон, гарантии безопасности, прав и свобод армян Нагорного Карабаха". Хотелось бы Вам напомнить о том, что это армянские вооружённые силы должны покинуть суверенную азербайджанскую территорию-Карабахский регион, где они прячутся за спиной миротворцев, а также 7 оккупированных азербайджанских эксклавов Казахсуого района и селении Кярки Нахичеванской Автономной Республики, принадлежность которых Азербайджану бесспорна и подтверждается всеми картами.

Ваши спекуляции по поводу якобы "оккупации" суверенных армянских территорий-это предмет обсуждения в ходе процесса делимитации и демаркации границы, который должен наконец начаться, если ваши коллеги не будут продолжать его саботировать. Что же касается так называемых "военнопленных", то для Вашей информации, захваченные с оружием в руках через две недели после вступления в силу прекращения огня, в глубоком тылу азербайджанкой армии, во время проведения диверсионных актов- граждане Армении, не попадают под категорию военнопленных, согласно Женевской конвенции и могут рассматриваться только лишь как диверсанты.

Что же касается ваших утверждений об Алматинской декларация 1991 года об образовании СНГ, когда Вы, в отличии от меня, были ещё ребёнком, то для Вашей информации как юриста по образованию, в этой Декларации есть упоминание о границах, но согласно международному праву, все межгосударственные границы подлежат демаркации и делимитации и лишь после этого перестают быть не уточнёнными.

Поэтому когда вы требуете, что азербайджанские вооружённые силы должны быть выведены с "суверенной" армянской территории, то должны знать, что из-за почти 30 летней армянской оккупации азербайджанских территорий, границы не были уточнены и поэтому все Ваши претензии не обоснованы.

Учитывая тот факт, что у Вас нет специального дипломатического образования и опыта работы в МИД, то рекомендовал бы вам умерить свой пыл в отношении Алматинской Декларации, которую Вы и некоторые Ваши коллеги, пытаетесь выставить в качестве предлога для того, что в случае вынужденного признания территориальной целостности Азербайджана, при заключении мирного соглашения, сделать это в усечённом виде без Карабахского региона. Следовало бы знать, что Азербайджан вступил в СНГ в границах на 1 января 1991 года, которые соответствовали административным границам Азербайджанской ССР, включая территорию бывшей НКАО.

Не выдерживает никакой критики и Ваш сегодняшний твит, в котором Вы даёте оценку прошедшему Саммиту в Сочи и толкуете его итоги в выгодном для себя свете. Вам давно следовало бы перестать обманывать и себя, и других многозначительными умными фразами и играть на чувствительных нотках национального сознания армянского народа. Армянской стороне не удалось добиться там ничего из того, что оно заранее афишировало до этой встречи, ввиду непреклонной позиции Президента Ильхама Алиева, который стойко стоит на страже территориальной целостности и национальных интересов азербайджанского народа. Так что, чтобы Вы там не фантазировали и не умничали в своём твите, пытаясь представить желаемое за действительное, все это блеф. Если бы Вы продолжили бы заниматься юриспруденцией, наверное принесли бы больше пользы своей стране, нежели разжиганием межнациональной розни и попытками вновь поднять знамя "миацума", который полностью провалился.

Наверное Вам известно, что только добрая воля руководства Азербайджана позволила сохранить нынешнему руководству Армении своё лицо после разгрома и капитуляции, когда по просьбе посредника- России, были прекращены боевые действия для того, чтобы достичь мирного соглашения. Теперь же Вы, своими реваншистскими выступлениями, вновь пытаетесь вернуться назад и начать все сначала, что дорого может обойтись армянскому народу.

И в конце, хотелось бы ответить на утверждение о том, что если мы встретимся я буду стыдиться смотреть Вам в глаза. Увы для Вас, наша встреча на дипломатическом поприще вряд ли состоится, учитывая Ваше "умение" менять обличия и раскрас как хамелеон, так как не уверен, что Вы останетесь долго на этой позиции, которая не сулит Вам славы. А если даже эта встреча когда-нибудь и состоится, то будьте уверены, мне нечего стыдиться, так как все что мной было написано-это правда и констатация фактов.

Я допускаю, что Вы, прочитав мою статью, задумались и испугавшись поспешили отмежеваться от некоторых моих соображений относительно Вашего нынешнего временного партнёрства с Премьер-Министром Н. Пашиняном, хотя ещё совсем недавно Вы поливали его грязью и называли предателем, выступая перед малочисленной "толпой" своих сторонников в ноябре 2020 года. Так что, как говорится, правда глаза колит и стыдиться мне Вас незачем, так как работа на дипломатическом поприще стала делом всей моей жизни и отвечать таким дилетантам как Вы-мой долг дипломата и гражданина.