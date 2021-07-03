В Конгрессе США зарабатыват огромные деньги на армянах

Удивительные новости приходят в последние дни из США. Несколько дней назад армянские СМИ радостно сообщили о признании (!) американским штатом Нью-Джерси "независимости" Карабаха. Армяне не скрывают, что "резолюция была принята благодаря настойчивости и упорной работе АНКА", и теперь в результате усиленного лоббинга и финансирования с армянской стороны местных законодателей, Нью-Джерси стал десятым штатом, выставившим себя в нелицеприятном виде и продемонстрировавшим неинформированность о международных нормах и принципах, на которых построен совершенный мир.

Вслед за этим стало известно, что в законопроект о внешних ассигнованиях Палаты представителей США на 2022 финансовый год включен вопрос "устойчивого финансирования Армении и Карабаха". Армянский лоббист Адам Шифф, сообщая об этом, назвал сумму так называемой помощи более 52 миллионов долларов.

Начнем с того, что сегодня, после того, как завершен карабахский конфликт и оккупировавшиеся Арменией территории освобождены, никто не имеет права делать финансовые перечисления остаткам сепаратистов напрямую или посредством Еревана. Никто не имел на это права и прежде, но прежние реалии позволяли не принимать во внимание факт оккупации и признания всем миром суверенных прав Азербайджана на Карабахский регион. Теперь же ситуация изменилась, и в самих Штатах этого, думается, не могут не понимать.

Армянскому лобби удалось даже во время 44-дневной войны добиваться осуждения справедливой борьбы Азербайджана со стороны отдельных штатов и местных властей американских и европейских городов и чуть ли не сельских муниципалитетов. Тем не менее, поднять широкую антиазербайджанскую волну армянам не удалось.

Что касается озвученной Шиффом суммы, то ежегодно в летний сезон, когда в Штатах начинает решаться вопрос ассигнований на будущий год, армянское лобби заметно активизируется. Можно сказать, что у Шиффа и его коллег по лобби практически не бывает летних каникул. В прежние годы лоббисты требовали от американских налогоплательщиков и более высокие суммы чем 52 миллиона. Требуемого они не получали, но исходили из принципа "проси больше - получишь хоть что-то". В 2019 году лобби пробивало в Конгрессе 40 миллионов долларов, выделены были только 20 миллионов. То есть половина.

52 миллиона долларов - это тоже ровно половина той суммы, которую выпрашивали лоббисты. В апреле члены армянского кокуса в Конгрессе приняли обращение к Подкомитету по иностранным ассигнованиям Палаты представителей, в котором предлагалось выделить в 2022 году 2 миллиона на "программы уничтожения обычных вооружений в Нагорном Карабахе" (?) и еще 100 миллионов долларов на содействие Армении посредством Госдепартамента и USAID. По-видимому, координирующий деятельность лобби Армянский национальный комитет Америки (АНКА) усмотрел в решении двухгодичной давности некую закономерность.

В прошлом году администрация Трампа приняла решение сократить прямую финансовую помощь Карабаху вплоть до ее обнуления. Теперь армянство пытается вернуть потерянные позиции. Удастся им это или нет, вскоре узнаем.

Наша собеседница - американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман.

На самом деле, разумеется, штаты не имеют самостоятельной, отдельной от Соединенных Штатов внешней политики. Однако они имеют право развивать торговые, агрикультурные, образовательные, промышленные, культурные и гуманитарные отношения с другими странами, приглашать инвесторов и т.д.

Армянское лобби на подобных акциях делает большие деньги и от таких "признаний" получает финансовую выгоду (откат), а не только моральное удовлетворение. Это помогает создавать различные благотворительные фонды на территории штата и избегать налогов, когда сбор денег идет на якобы гуманитарные цели.

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Более того, несмотря на то, что официально это никак не влияет на общий курс американской политики, все-таки такие действия имеют практический эффект в том смысле, что местные чиновники устанавливают личные отношения с армянскими представителями и потом могут быть использованы как лоббисты и агенты влияния на федеральные власти. Юридическая сила тут тоже вроде бы символическая, но, с другой стороны, это дает возможность выставить карабахский вопрос перед более широкой аудиторией (я говорю об эффектной пропаганде для публики), помогает продвигать различные мероприятия и дает возможность для обмена официальными визитами и другими функциями, относящимися к экономике и внутренней политике штата.

Как и любой законопроект, вопрос о помощи Армении и Карабаху может быть представлен, однако довольно часто такие вопросы проходят через ревизии в различных комитетах, прежде чем дойти до общего голосования в Конгрессе или же быть снятыми с повестки дня. Учитывая, что сумма не сильно отличается от предыдущих требований такого толка, можно ожидать похожего политического процесса. Однако более крупные требования, как, например, заявка на 200 миллионов, были довольно основательно урезаны в недавнем прошлом. Учитывая, что только небольшая группа членов Конгресса яро защищает армянские интересы, особенно после 44-дневной войны, этот вопрос явно не решаем, и если проазербайджанские силы и их союзники проявят рвение и умение четко отстаивать интересы США наряду с региональными, они смогут повлиять на ход событий и предотвратить выделение денег американских налогоплательщиков на такие сомнительные цели.

Армянское лобби в Соединенных Штатах делает свою работу, а именно, защищает интересы не столько армян, сколького свои собственные. Главная цель любого лобби - продлить собственное существование и защитить собственные финансовые интересы. Пока есть возможность теребить карабахскую тему в Соединенных Штатах, армянские лоббисты будут пытаться отстаивать свое. Основная масса членов Конгресса не настроена на серьезное обострение отношений с Азербайджаном. Наоборот, провокации крайне не выгодны для страны и помогают только интересам коррумпированных небезызвестных личностей.

Однако в любом вопросе есть возможность продолжать распространять дезинформацию. Этим товарищи лоббисты и будут заниматься, пока им платят и пока кто-то готов их слушать.

Лейла Таривердиева