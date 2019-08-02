Плохие новости пришли на днях из США для Армении, оккупирующей территории соседнего Азербайджана и пытающейся возложить финансирование оккупационного режима на другие государства, в частности, Америку.

Несмотря на непризнание "независимости" самопровозглашенного образования, созданного Ереваном на захваченных территориях, и благодаря титаническим усилиям лобби в Конгрессе и миллионам диаспоры, многие годы армянам удавалось с попеременным успехом заставлять американских налогоплательщиков финансово поддерживать оккупационный режим в Карабахе. Впервые так называемая "НКР" была впервые включена в финансовую помощь США иностранным государствам в 1998 году, и эта помощь продолжала оказываться все последующие годы. Однако "работать" лоббистам становилось все труднее и труднее.

В начале июня Палата представителей США одобрила поправку, предлагающую выделить Армении дополнительную финансовую помощь в размере 40 миллионов долларов в рамках бюджета на 2020 финансовый год. Была одобрена также поправка о выделении 1,5 миллиона долларов на "программу по разминированию и услуги реабилитации" в оккупированном Карабахе. Последний факт армянские СМИ почему-то старались не афишировать, почти не упоминая выделения средств и сепаратистам. Наверное, чтобы не сглазить. Однако накануне правда всплыла сама собой

Как сообщают армянские СМИ, Армянский национальный комитет Америки (АНКА) получил тревожные сообщения о том, что правительство США намерено в течение двух месяцев приостановить финансовую помощь, предоставляемую Карабаху, выделение которой ранее было одобрено Конгрессом.

Комитет "Ай Дата" США страшно расстроен и инициировал письмо в USAID, полное слезных стенаний в лучших традициях агитпропа.

Директор Армянского центра американских исследований Сурен Саргсян, немного подкорректировав новость, сообщил в соцсетях, что правительство США планирует сократить, а не полностью отменить помощь Карабаху, выделяемую на разминирование территорий. По его мнению, это программа, финансируемая USAID (Агентство США по международному развитию), и ее прекращение несет в себе серьезный политический месседж.

"Это станет политическим и юридическим прецедентом, последствия которого мы все знаем", - паникует Сурен Саргсян.

Финансирование тех или иных мероприятий на оккупированных территориях Азербайджана полностью противоречит духу отношений между Баку и Вашингтоном, значительно укрепившихся и быстро развивающихся в последнюю пару лет. На фоне стратегического партнерства США и Азербайджана направление армянскому оккупационному режиму в Карабахе американской помощи выглядит, мягко говоря, очень странно.

Вероятно, эту странность разглядела и американская сторона.

Давно пора.

Зульфугар Ибрагимов