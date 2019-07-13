Палата представителей США одобрила инициативу конгрессмена Брэда Шермана о внесении законодательной поправки, согласно которой Соединенным Штатам запрещается предоставлять Азербайджану военную технику, которая "может быть использована Баку для уничтожения гражданских самолетов, отбывающих из аэропорта Нагорного Карабаха".

Как сообщает "Голос Америки", за законодательную инициативу проголосовали 234 конгрессмена, против - 195. Инициативе содействовали конгрессмены Френк Палоуне, Джеки Спиер и Адам Шифф.

В Армении это странное и бессмысленное голосование уже именуют "победой". Правда, не совсем понятно, в чем заключается победа. Проплаченная армянами поправка запрещает то, что и так не происходит. Азербайджан никогда не покупал у США вооружение, тем более предназначенное для поражения летательных аппаратов. И, насколько нам известно, не имеет подобных планов. Стоило ли устраивать голосование и отвлекать конгрессменов от более важных и насущных для самой Америки вопросов? Кроме того, для того, чтобы обуздать агрессора, у азербайджанской стороны достаточно средств и без американского оружия.

Вспоминается принятое несколько лет назад парламентом РА решение о присоединении Армении к международному соглашению об отказе от военных действий на Луне и Марсе... Армянский парламент тогда жестко критиковали свои же СМИ за отвлечение на бессмысленные темы в то время, как у страны полно серьезных проблем, требующих законодательных решений.

Интересно, что днем ранее Армянский национальный комитет Америки (АНКА) опубликовал в своем Twitter еще одну новость, повергшую армянские СМИ и общественность в, пардон, щенячий восторг.

"Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством приняла поправку члена Палаты представителей Конгресса США Джуди Чу в поддержку предложения Ройса-Энгеля по Карабаху", - написал АНКА.

На днях госпожа Чу, отрабатывая армянские гонорары, внесла на голосование некую поправку то ли одиозному документу, безуспешно проталкиваемому лоббистами Эдом Ройсом и Элиотом Энгелем уже четвертый год, то ли по поводу его. Предложения лоббистов все о том же - отвод снайперов, увеличение числа наблюдателей ОБСЕ и размещение технических средств наблюдения за нарушителями режима прекращения огня.

Многоэтажные пояснения того, за что же все-таки проголосовали накануне члены Палаты представителей, не вносят ясности. Вообще, в армянских источниках нет единства и, видимо, единого понимания того, какие шаги предпринимает лобби. Ту же инициативу Ройса-Энгеля называют то предложениями, то поправками, то резолюцией, то законом. Заметим, что законом этот проармянский до неприличия документ так и не стал.

По большому счету, армянство и его лобби мешают Конгрессу нормально работать, постоянно подбрасывая в повестку бессмысленные вопросы. Даже если армянские провокации вдруг превратятся в законы и резолюции, эти документы не будут иметь никакой силы для Азербайджана и никак не повлияют на разрешение карабахского конфликта, разве что еще больше усложнят переговорный процесс. Так же, как не оказала никакого влияния на позицию Баку пресловутая 907-я поправка, принятая в 1992 году.

Кстати, как пишет Первый Информационный, председатель партии "Единая Армения", некто Артур Казинян направил поздравительное послание по случаю 243-й годовщины независимости Соединенных Штатов Америки и отметил, что "не только добрыми пожеланиями, но и конкретными инициативами и действиями намерен способствовать динамичному развитию армяно-американских отношений":

В чем же некто Казинян видит свою миссию?

"В рамках этой миссии на днях я официально обратился с письмом к главе республиканского большинства в Сенате США, сенатору Митчеллу Макконелли с просьбой и требованием инициировать обсуждения в Сенате США вокруг полного перезапуска принятой в Конгрессе США в 1992 г. 907 резолюции "Акта о поддержке свободы"", - заявил журналистам Казинян.

Напомним, что несправедливая поправка была принята под давлением армянского лобби и запрещает американской стороне оказывать содействие Азербайджану из-за "агрессии и блокады Армении".

Региональный директор АНКА Арпи Варданян вдохновилась шагом непонятного главы непонятной партии и заявила журналистам, что да, мол, "907 должна работать".

Отметим, что в настоящее время действие несправедливой поправки приостановлено, а после событий сентября 2011 года президент США получил возможность ее обходить.

А что касается того, что на самом деле является выражением позиции Вашингтона и с каких именно точек Штаты намерены "танцевать" в карабахском вопросе, то армянской стороне стоит обратиться к событиям осени прошлого года. А именно - визиту в регион советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

"Президент США Дональд Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы", ограничивающей оказание Азербайджану помощи со стороны США на государственном уровне", - сказал Болтон в интервью "Голосу Америки" после визита в Азербайджан.

И далее: "Это положение было утверждено Конгрессом. Исполнительная ветвь власти не обязательно придерживается той же политической линии и, согласно нашей конституции, на самом деле именно президент определяет внешнюю политику. Во многих случаях разные президенты приостанавливали действие этого положения, чтобы проводить закупки, и мы постоянно рассматриваем эту возможность, чтобы решить, необходимо ли это".

И еще один очень примечательный момент.

В январе этого года тот же Джон Болтон позвонил в Баку и Ереван. Звонок Президенту Азербайджана вызвал в Армении истерику, потому что Джон Болтон и Президент Ильхам Алиев обсудили в разговоре карабахскую проблему, но эту тему "американский ястреб" не поднимал в телефонной беседе с Николом Пашиняном, состоявшейся за несколько дней до этого.

То есть советник Дональда Трампа, представляющий официальный Вашингтон, не посчитал нужным обсуждать карабахское урегулирование с главой Армении, что достаточно симптоматично.

Имеют ли в этом свете какое-то значение бессмысленные законодательные инициативы армянского лобби? Вопрос риторический.

Зульфугар Ибрагимов