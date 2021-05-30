Средства на четверть танка

Армянское лобби, управляемое Национальным конгрессом армян Америки (ANCA), столкнулось с серьезным репутационным ущербом. Несмотря на раздутый бюджет организации, оказалось, что ANCA практически не в состоянии оказывать какого-либо влияния на американский истеблишмент.

Согласно заявлению ANCA, администрация президента США Джо Байдена предлагает предоставить военную помощь Армении в размере...всего лишь 600 тысяч долларов на 2021 год.

Выделенные средства в нынешних реалиях являются без преувеличения копейками, которых, если выражаться военным языком, еле-еле хватит на четверть танка. Потому что даже подержанные советские танки сегодня стоят как минимум 2.5 млн.долларов. Об восстановлении армянской армии, которая была разорвана в клочья по итогам Второй карабахской войны, даже и говорить не приходится.

Но и это только часть провала армянского лобби. В ANCA, в прямом смысле слова, пришли в бешенство, когда в проекте пакета помощи Армении не упоминается так называемая "нкр". Примечательно, что армянское лобби с помощью проармянских сенаторов и представителей США вымаливала у администрации Байдена предоставить как минимум 100.000.000 долларов в виде помощи Армении и карабахским сепаратистам. Но американцы проигнорировали большие "хотелки" армян.

"Предложенная администрацией Байдена сумма в условиях гуманитарного кризиса в Карабахе и Армении...далеко не отвечает потребностям, с которыми столкнулись десятки тысяч армян...", - негодует исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.

Вышеперечисленное говорит о том, что многочисленность и внушительные ресурсы армянского лобби не способны повлиять на американскую политику в нашем регионе. Армянские общины за рубежом, которые уже долгое время занимаются антиазербайджанской "деятельностью" под прикрытием "лоббирования", потихоньку утрачивают фейковый имидж "всесильного армянского лобби". Никакое оно не всесильное.

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az