Армяне в Карабахе готовят детей для войны с Азербайджаном

В армянских телеграм-каналах появилось видео, которое является наглядным доказательством, как армяне культивируют ненависть к азербайджанцам с раннего детства.

Как передает Day.Az, в части Нагорного Карабаха, которая находится под контролем российских миротворцев, дети, одетые в военную форму, стреляют из сооруженной ими же "артиллерийской установки". В качестве мишени, естественно, выбраны азербайджанцы.

К сожалению Вторая карабахская война так и не образумила наших соседей. До сих пор армяне убеждают детей, что все азербайджанцы являются врагами.

Очевидно, что армян ни к чему хорошему это не приведёт. Однако фашизм начисто лишил их способности трезво смотреть на прошлое и настоящее и реально оценивать сценарии ожидающей их возможной перспективы.

Представляем вашему вниманию кадры армянского неофашизма: