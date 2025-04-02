Масуд Пезешкиан поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.
Искренне поздравляю Ваше превосходительство и азербайджанский народ с великим праздником мусульман мира - Рамазан байрамы.
Рамазан - прекрасный праздник, отражающий укрепление социальных и религиозных связей среди мусульман всего мира, и показывающий, что горячие молитвы, вознесенные в благословенный месяц Рамазан, не остаются без ответа.
Надеюсь, что благодаря благословению этого полного милости праздника мы с каждым днем будем свидетелями становления еще большей солидарности между всеми мусульманскими народами, установления мира и стабильности в исламских странах, дальнейшего расширения отношений между нашими странами во всех сферах.
Молю Всевышнего ниспослать Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджана - благополучия и счастливых дней", - говорится в письме.
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