Каис Саид поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Руспублики Тунис Каис Саид направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Рамазан, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю благословенного праздника Рамазан. Молю Всевышнего Аллаха даровать Вам крепкое здоровье и счастье, а братскому народу Азербайджана - процветание.

Пользуясь случаем, рад еще раз сообщить Вашему превосходительству о своей твердой решимости продолжать нашу совместную деятельность по укреплению братских отношений между нашими странами и расширению существующих связей сотрудничества на благо и в интересах наших народов.

Пусть Всевышний ниспошлет нам и всей исламской умме благословение и процветание!", - говорится в письме.