Азербайджан подтвердил участие в ЭКСПО-2027

Азербайджан официально подтвердил участие в выставке ЭКСПО-2027, которая пройдет в Белграде с 15 мая по 15 августа 2027 года. Выставка будет организована под девизом "Игра для человечества: спорт и музыка для всех".

Как передает Day.Az, об этом сообщило сербское издание "Serbia Business".

Азербайджан, известный своим богатым культурным наследием, представит на ЭКСПО традиционные народные танцы, игры, такие как човган, а также музыкальные инструменты, включая тар, кяманчу и саз. В то же время страна продемонстрирует свои достижения в спорте, включая борьбу, дзюдо и шахматы.

ЭКСПО-2027 станет важным событием для Западных Балкан и послужит укреплению двусторонних отношений между Азербайджаном и Сербией. Ожидается, что выставку посетят более 4 миллионов человек, а участие примут более 120 стран и организаций.