Венесуэльские парламентарии посетили могилу великого лидера и Парк Победы в Баку

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с заместителем спикера Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла, руководителем группы дружбы Венесуэла-Азербайджан Америкой Перес 3 апреля посетила Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Day.Az, делегация с глубоким уважением почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила цветы к его могиле.

Отмечается, что делегация также посетила Парк Победы в Баку и возложила цветы к памятнику.

Затем гостям была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, завоеванной им грандиозной исторической Победы и светлой памяти шехидов. Было отмечено, что у входа в парк, площадь которого составляет около 10 гектаров, построена Триумфальная арка высотой 44 метра, шириной 22 метра и с 44 колоннами как символ 44-дневной Отечественной войны.

В ходе посещения делегацию сопровождали депутат Милли Меджлиса, руководитель межпарламентской рабочей группы дружбы Азербайджан-Венесуэла Тамам Джафарова и другие официальные лица.