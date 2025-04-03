Ирина Винер поздравила Президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
Герой Труда Российской Федерации, председатель комиссии Общественной палаты России по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Ирина Винер направила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравительном письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович!
Сердечно поздравляю Вас с праздником Навруз!
Этот день символизирует пробуждение природы и укрепление связей между людьми в стремлении к миру, единству и прощению.
Этот светлый праздник, наполненный традициями и глубоким смыслом, напоминает нам о важности взаимопонимания, уважения и поддержки друг друга, что особенно актуально в современном мире. Навруз, как символ обновления, возрождения и начала нового жизненного цикла, имеет древние корни и является неотъемлемой частью культурного наследия.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей высшей государственной деятельности на благо народа Азербайджанской Республики. Пусть Навруз принесет в Ваш дом радость, тепло и благополучие!".
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