В Испании рассказали о будущем ЕС после сделки с США

Евросоюз рискует стать "энергетической колонией" США после сделки о пошлинах.

Как передает Day.Az, об этом пишет испанская газета La Vanguardia.

Авторы публикации, говоря о сделке, подчеркивают, что "дьявол кроется в деталях", ведь именно "мелкий шрифт" вызывает наибольшие сомнения. Согласно соглашению, Евросоюз в течение трех лет потратит $750 млрд на закупку нефти, сжиженного природного газа и угля у Соединенных Штатов.

"Потому что, по договоренности, Евросоюз подвергается риску превратиться в энергетическую колонию США", - говорится в публикации.

По словам аналитика Аны Марии Яллер-Макаревич из Института энергетической экономики и финансового анализа, чтобы выполнить обязательства по сделке, ЕС необходимо будет получать около 70% своего импорта энергоносителей из США. То есть для выполнения обязательств по договору ЕС пришлось бы утроить импорт американского топлива в 2025 году.