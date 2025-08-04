Обновлен перечень жизненно важных объектов, подлежащих охране в Азербайджане

Обновлен перечень жизненно важных объектов, подлежащих охране в Азербайджане.

Как передает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, утверждены 306 жизненно важных объектов, подлежащих охране.

 

Ознакомиться со списком можно здесь.