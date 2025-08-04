https://news.day.az/society/1772057.html Обновлен перечень жизненно важных объектов, подлежащих охране в Азербайджане Обновлен перечень жизненно важных объектов, подлежащих охране в Азербайджане. Как передает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление. Согласно постановлению, утверждены 306 жизненно важных объектов, подлежащих охране. Ознакомиться со списком можно здесь.
Обновлен перечень жизненно важных объектов, подлежащих охране в Азербайджане
Обновлен перечень жизненно важных объектов, подлежащих охране в Азербайджане.
Как передает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно постановлению, утверждены 306 жизненно важных объектов, подлежащих охране.
Ознакомиться со списком можно здесь.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре