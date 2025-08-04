Тайсон выделил четверых лучших бойцов в истории бокса

Джек Демпси, Сонни Листон, Мохаммед Али и Джордж Форман являются самыми величайшими боксерами в истории. Такое мнение в интервью YouTube-каналу четырехкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Шакила О'Нила высказал бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон.

"Листон известен своим поражением, но оно лишь показывает, насколько значима его фигура, ведь оно прославило Мохаммеда Али на годы", - сказал Тайсон.

Как передает Day.Az, на вопрос о том, кто является лучшим боксером в истории, Тайсон назвал себя.

Тайсону 58 лет, на профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел 6 поражений. Американец становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, был обладателем поясов Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации.