Хуситы ударили беспилотниками по трем объектам Израиля

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удар по двум израильским военным объектам в районе Яффо и Ашкелона, а также по порту Хайфа.

Как передает Day.Az, представитель движения Яхья Сариа сообщил, что объекты удалось поразить с помощью трех беспилотников.

"Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Йемена провели удачные военные операции, нанеся удары по трем объектам израильского противника с использованием трех беспилотников",- передает слова Сариа агентство Al Masirah.

29 июля хуситы заявили об ударе по израильскому аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой. По словам Сариа, работа аэропорта после удара "была парализована".