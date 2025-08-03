https://news.day.az/world/1771860.html Хуситы ударили беспилотниками по трем объектам Израиля Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удар по двум израильским военным объектам в районе Яффо и Ашкелона, а также по порту Хайфа. Как передает Day.Az, представитель движения Яхья Сариа сообщил, что объекты удалось поразить с помощью трех беспилотников.
Хуситы ударили беспилотниками по трем объектам Израиля
Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удар по двум израильским военным объектам в районе Яффо и Ашкелона, а также по порту Хайфа.
Как передает Day.Az, представитель движения Яхья Сариа сообщил, что объекты удалось поразить с помощью трех беспилотников.
"Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Йемена провели удачные военные операции, нанеся удары по трем объектам израильского противника с использованием трех беспилотников",- передает слова Сариа агентство Al Masirah.
29 июля хуситы заявили об ударе по израильскому аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой. По словам Сариа, работа аэропорта после удара "была парализована".
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