https://news.day.az/world/1772092.html Лидер партии Макрона захотел отдалиться от него Бывший премьер-министр Франции и генеральный секретарь президентской центристской партии "Ренессанс" Габриэль Атталь захотел переименовать ее. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила радиостанция France Info.
Лидер партии Макрона захотел отдалиться от него
Бывший премьер-министр Франции и генеральный секретарь президентской центристской партии "Ренессанс" Габриэль Атталь захотел переименовать ее.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила радиостанция France Info.
Уточняется, что чиновник разослал членам партии письмо с предложением высказаться относительно будущего этой политической силы и, в частности, ее названия.
По информации радиостанции, политик "считает наименование "Ренессанс" (Renaissance - "Возрождение") слабым брендом".
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