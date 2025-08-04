https://news.day.az/world/1771902.html Падение самолета в океан сняли на ВИДЕО Легкомоторный самолёт потерпел крушение у побережья штата Северная Каролина, США. Как передает Day.Az, инцидент произошёл неподалёку от пляжа на острове Оук, и очевидцы запечатлели момент падения летательного аппарата в прибрежные воды.
Падение самолета в океан сняли на ВИДЕО
Легкомоторный самолёт потерпел крушение у побережья штата Северная Каролина, США.
Как передает Day.Az, инцидент произошёл неподалёку от пляжа на острове Оук, и очевидцы запечатлели момент падения летательного аппарата в прибрежные воды.
По предварительным данным, во время полёта возникли технические неполадки, из-за чего пилот принял решение о вынужденной посадке на воду. Некоторые свидетели сначала решили, что это был гидросамолёт, однако позже заметили, что он сначала пытался сесть, а затем резко накренился и рухнул.
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