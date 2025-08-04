"Карабах" близок к подписанию бразильского нападающего Андре Кловиса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представитель Агдама добился значительного прогресса в переговорах по этому поводу.

"Карабах" давно ведет переговоры о переходе форварда. Согласно имеющейся информации, с Кловисом, которого Гурбан Гурбанов хочет видеть в своем составе, удалось договориться. Ожидается, что стороны достигнут окончательного соглашения в ближайшее время.

Если трансфер состоится, не исключено, что "Карабах" может внести его имя в завяку на еврокубковые матчи.

27-летний нападающий по контракту принадлежит "Академии Визеу". Его контракт истекает 30 июня 2028 года. За свою карьеру Кловис выступал за клубы "Интернасьонал", "Лейшойнш" и "Эшторил".