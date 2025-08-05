Азербайджан увеличил доходы от экспорта лесного фундука

В январе-июне текущего года из Азербайджана было экспортировано лесного фундука на сумму 76,2 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на июльский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Согласно информации, объем экспорта лесного фундука увеличился на 25,2 миллиона долларов США или на 49,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, в первом полугодии прошлого года из Азербайджана было экспортировано лесного фундука на сумму 51 миллион долларов США.

Отметим, что в январе-июне текущего года экспорт в ненефтяном секторе увеличился на 9,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1,8 миллиарда долларов США.