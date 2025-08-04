В Джалилабадском и Гахском районах временно ограничат подачу электроэнергии в связи с проведением плановых ремонтных и модернизационных работ.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на информацию ОАО "Азеришыг", 4 августа на линии электропередачи напряжением 35 кВ "Гёйтепе", находящейся в зоне обслуживания Джалилабадской электросети, будут проводиться технические работы. В связи с этим с 10:00 до 11:30 подача электричества будет приостановлена в городе Гёйтепе, а также в населённых пунктах Агдаш, Ахтахана, Беджираван, Дарылыг, Фатуллагышлаг, Азиабад, Кязымабад, Машлыг, Муган, Привольное, Сойугбулаг и Шыхлар.

В тот же день модернизация оборудования будет проходить и в Гахском районе. На подстанции "Шихлар" мощностью 110/35/10 кВ специалисты произведут замену выключателя 10-киловольтной линии "Гораган". В связи с этим с 10:00 до 13:00 будет временно прекращена подача электроэнергии в 15 населённых пунктах: Алмалы, Джелаир, Деймедаглы, Алибейли, Гарабалдыр, Гарадолаг, Гындырга, Гораган, Лалели, Лелепаша, Шихлар, Шотавар, Тасмалы, Узюмлю и Заям.

По завершении всех работ в обеих зонах будет обеспечено более надёжное и стабильное электроснабжение.