В Азербайджане повышается интерес к добровольному донорству

Координационный центр донорства о и трансплантации органов раскрыл количество лиц, подписавших заявление о согласии на донорство органов после смерти за первое полугодие 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на modern.az, за последние 6 месяцев в результате интенсивных просветительских мероприятий значительно увеличилось количество доноров органов:

"300 человек дали согласие на трансплантацию органов.

Таким образом, число людей, пожертвовавших свои органы после смерти, достигло 400 человек".

Напомним, что в настоящее время в Азербайджане 910 человек стоят в очереди на трансплантацию органов (почки, печени, костного мозга и роговицы). Из них 298 ожидают трансплантацию почки, 123 - печени, 464 - костного мозга, а 25 человек - роговицы.