Турция создаст военные базы в Сирии

Анкара и Дамаск находятся на финальной стадии заключения соглашения о расширенном военном сотрудничестве.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкое издание Aydınlık, в рамках нового соглашения Турция планирует создать три военные базы на территории Сирии. Этот шаг отражает растущее стратегическое взаимодействие между двумя странами в условиях изменяющейся региональной обстановки.

Документ также предполагает участие турецких инструкторов в подготовке личного состава сирийской армии, проведение регулярных консультаций по вопросам обороны и поддержку в реформировании сирийских вооружённых сил.

Особое внимание будет уделено совместным проектам в сфере противовоздушной обороны и разработке технологий в области беспилотных летательных аппаратов. Такие шаги свидетельствуют о намерении Турции и Сирии выстроить долгосрочное партнёрство в оборонной сфере.

Однако усиление военного присутствия Анкары в регионе вызывает обеспокоенность у Израиля и ряда арабских государств. Эти страны опасаются, что новый альянс может изменить расстановку сил на Ближнем Востоке и повлиять на существующий баланс в сфере безопасности.