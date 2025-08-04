В Азербайджане стартует процесс электронного перевода учащихся

5 августа стартует процесс электронного перевода учащихся на 2025-2026 учебный год.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве по дошкольному и общему образованию.

Указывается, что подача заявлений будет осуществляться через электронную платформу sy.edu.az.

Так, перевод для учащихся 2-9 и 11-х классов станет доступным с 5 августа с 15:00, а для 10-х классов - с 12 августа с 11:00.

В учреждениях, где перевод возможен только по результатам экзаменов, испытания пройдут 16-17 августа. Родители, желающие, чтобы их дети приняли участие в этих экзаменах, могут зарегистрироваться на платформе sy.edu.az в период с 5 августа 15:00 до 13 августа 18:00.

Отмечается, что весь процесс перевода продлится до 20 августа 18:00.

С перечнем учебных заведений, где перевод осуществляется по результатам экзаменов, можно ознакомиться по следующей ссылке:

https://1drv.ms/b/c/591267edc89e8d6b/EVZ75S6XKkVNk8EmLdsXkgcBhe3Dx9xtnq9Ncy6WyLVapA?e=CUABdZ