Азербайджан и Пакистан обсудили военное сотрудничество

Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с командующим Военно-морскими силами Исламской Республики Пакистан адмиралом Навидом Ашрафом и возглавляемой им делегацией, находящихся с визитом в нашей стране.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Минобороны Азербайджана.

"До встречи гости посетили Аллею шехидов, где почтили память наших сограждан, ставших шехидами во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, возложили цветы на их могилы и венок к мемориалу "Вечный огонь".

Затем состоялась встреча в Генеральном штабе Азербайджанской Армии. Поприветствовав гостей, генерал-полковник Керим Велиев выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане. Начальник Генерального штаба отметил, что связи между Азербайджаном и Пакистаном восходят к древним историческим корням, и подчеркнул высокий уровень развития двустороннего военного сотрудничества.

В свою очередь, адмирал Н.Ашраф поблагодарил за тёплый приём и оказанное гостеприимство, выразив уверенность в том, что взаимные визиты внесут положительный вклад в развитие двустороннего военного сотрудничества

На встрече была особо отмечена важность проведения совместных учений в целях повышения профессионализма военных моряков Азербайджана и Пакистана, стороны провели широкий и конструктивный обмен мнениями и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в иноформации ведомства.