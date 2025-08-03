Эмин Агаларов высказался по поводу критики за решение открыть казино в Баку, передает Day.Az.

"В казино не будут пускать никого младше 21 года. 17% играющих в казино в Грузии - это азербайджанцы. Хочется вернуть этот бизнес в страну",- написал он на своей странице в Instagram.

Э. Агаларов подчеркнул, что сегодня развивать туризм без казино - это отставание от всего мирового опыта.

"Мы хотим, чтобы у нас играли иностранцы, которые сюда никогда бы не приехали, хотим проводить международные покерные турниры. Мы станем пятой точкой наряду с Монако, Макао, Северным Кипром и Лас-Вегасом по казино. Это позволит нам до конца этого года подписать как минимум 12 международных отельных операторов, многие из которых в Азербайджане сегодня не присутствуют, и интегрировать их как гостиничный бизнес в "Си Бризе"",- отметил он.

Э. Агаларов добавил, что вне сезона эти гостиницы будут полны туристов, а туристы тратят деньги: "Соответственно, больше рабочих мест, больше налогов для государства и больше туристов. И это процветание нашей страны".