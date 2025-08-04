Кража кабеля остановила движение поездов в Болгарии

Национальная компания Болгарии "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) объявила о приостановке движения поездов на участке Казичене - Мусачево - Столник из-за нарушения целостности железнодорожной инфраструктуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Бургас", инцидент произошел около 03:25 ночи в районе остановки "Равно Поле", где был оборван контактный провод. В результате короткого замыкания контактная сеть упала на землю, что привело к возгоранию сухой травы.

На место происшествия были направлены пожарные и полицейские расчеты, а аварийно-спасательным службам НКЖИ удалось локализовать пожар собственными силами.

Движение поездов на пострадавшем участке приостановлено до завершения расследования и оценки ущерба. До этого времени поезда будут перенаправлены по объездным маршрутам.

Национальная железная дорога (НКЖИ) обратилась к пунктам переработки с просьбой не принимать контактные провода и сообщать о них в правоохранительные органы в случае подозрения на их незаконное происхождение. Компания подчеркивает, что подобные нарушения не только приводят к серьезным финансовым потерям, но и ставят под угрозу безопасность пассажиров и сотрудников.