Сильный пожар в многоэтажке в Сумгайыте

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме в Сумгайыте.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Сумгайытского городского управления пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Возгорание произошло в магазине хозяйственных товаров, расположенном на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Благодаря оперативным действиям пожарных, огонь удалось быстро локализовать и не допустить его распространения на соседние помещения.

В результате пожара в магазине площадью 300 м² сгорели краски, находившиеся в металлических контейнерах. Под воздействием высокой температуры расплавились передние части нескольких легковых автомобилей. Один человек получил ожоги различной степени тяжести.

Остальные помещения магазина, прилегающие объекты и жилые квартиры удалось уберечь от огня.